Дуже любили одне одного і разом відійшли: ексклюзив про загибель полковника з дружиною у ДТП під Києвом
Під Києвом на Бориспільській трасі у ДТП загинув полковник Командування Повітряних сил Микола Романов. Його автомобіль на швидкості влетів у фуру, що стояла на дорозі. Також загинула його дружина Тетяна.
Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.
Водій просто залишив фуру на дорозі
Аварія трапилася 10 червня неподалік від села Іванків. Автомобіль полковника Романова Cherry Amulet в'їхав у фуру, що стояла на дорозі. Водій вантажівки повідомив, що зупинився у крайній правій смузі, аби купити води в магазині. А коли повернувся – побачив страшну картину.
Діставати загибле подружжя довелося рятувальникам. Шансів вижити у людей не було.
У Романових залишилися двоє дорослих доньок і онуки.
Сам Микола Романов присвятив усе життя службі в армії. Починав служити у військовій частині 24326 у Німеччині, продовжив службу в Узбекистані, де у нього лишилося багато друзів.
Колеги розповіли, що полковник стояв на проукраїнських позиціях, тому дуже переживав за Україну через те, що зараз відбувається на Сході.
Служив у Генеральному штабі
Останніми роками Романов працював у Генеральному штабі. Він представляв повітряні сили, що базуються у Вінниці та у Києві.
"Романов був інтелігентним, розумним і дуже стриманим. Повітряні сили в усіх країнах відрізняються тим, що тут служать найкращі військові. Він був дуже освіченим і зваженим", – сказав нам спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Немає слів, щоб висловити весь жах від усвідомлення того, що трапилося. Тетяна і Микола назавжди в нашій пам'яті. Далеке узбецьке містечко Какайди, військове містечко по суті нас поріднило. Становлення їхньої сім'ї відбувалося на наших очах, ми тоді були молоді", – написала Світлана Тимохіна.
"Ми разом долали всі тяготи нашого життя у віддалених гарнізонах, жили як одна сім'я, і в радощах, і в злигоднях. Доля звела їх разом із Тетяною, вони любили одне одного і разом пішли. Коля приїхав до нашого гарнізону лейтенантом, був чесним, порядним і дуже життєрадісним. Пам'ятаю, ми організовували вечори відпочинку, концерти, всі були молодими і могли гори перевернути. А потім СРСР не стало, і зі сльозами прощалися, як виявилося, назавжди. Потім уже в соцмережах до кінця листувалися, зідзвонювалися. Коля на початку 90-х вступив до академії у Києві, ми раділи його успіхам", – розповіла OBOZREVATEL Людмила Кричко.
Судячи зі сторінки в соціальній мережі, Романов багато часу приділяв власній родині. Вона буквально забита фотографіями дітей та онуків: весілля, народження, хрестини. Одна з дочок Романових живе у Чехії, рік тому полковник з дружиною навідували її.