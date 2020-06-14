Дуже любили одне одного і разом відійшли: ексклюзив про загибель полковника з дружиною у ДТП під Києвом

Друзі та колеги говорять про Романова як про розумну та інтелігентну людину

Під Києвом на Бориспільській трасі у ДТП загинув полковник Командування Повітряних сил Микола Романов. Його автомобіль на швидкості влетів у фуру, що стояла на дорозі. Також загинула його дружина Тетяна.

Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Водій просто залишив фуру на дорозі

Аварія трапилася 10 червня неподалік від села Іванків. Автомобіль полковника Романова Cherry Amulet в'їхав у фуру, що стояла на дорозі. Водій вантажівки повідомив, що зупинився у крайній правій смузі, аби купити води в магазині. А коли повернувся – побачив страшну картину.

Шансів вижити не було ДТП Київ

Водій залишив фуру на дорозі ДТП Київ

Діставати загибле подружжя довелося рятувальникам. Шансів вижити у людей не було.

У Романових залишилися двоє дорослих доньок і онуки.

Сам Микола Романов присвятив усе життя службі в армії. Починав служити у військовій частині 24326 у Німеччині, продовжив службу в Узбекистані, де у нього лишилося багато друзів.

Колеги розповіли, що полковник стояв на проукраїнських позиціях, тому дуже переживав за Україну через те, що зараз відбувається на Сході.

Полковник Романов із дружиною Тетяною ОК Ірини Вертипорох

Служив у Генеральному штабі

Останніми роками Романов працював у Генеральному штабі. Він представляв повітряні сили, що базуються у Вінниці та у Києві.

"Романов був інтелігентним, розумним і дуже стриманим. Повітряні сили в усіх країнах відрізняються тим, що тут служать найкращі військові. Він був дуже освіченим і зваженим", – сказав нам спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Микола Романов (справа) ОК Миколи Романова

"Немає слів, щоб висловити весь жах від усвідомлення того, що трапилося. Тетяна і Микола назавжди в нашій пам'яті. Далеке узбецьке містечко Какайди, військове містечко по суті нас поріднило. Становлення їхньої сім'ї відбувалося на наших очах, ми тоді були молоді", – написала Світлана Тимохіна.

"Ми разом долали всі тяготи нашого життя у віддалених гарнізонах, жили як одна сім'я, і в радощах, і в злигоднях. Доля звела їх разом із Тетяною, вони любили одне одного і разом пішли. Коля приїхав до нашого гарнізону лейтенантом, був чесним, порядним і дуже життєрадісним. Пам'ятаю, ми організовували вечори відпочинку, концерти, всі були молодими і могли гори перевернути. А потім СРСР не стало, і зі сльозами прощалися, як виявилося, назавжди. Потім уже в соцмережах до кінця листувалися, зідзвонювалися. Коля на початку 90-х вступив до академії у Києві, ми раділи його успіхам", – розповіла OBOZREVATEL Людмила Кричко.

Микола Романов ОК Миколи Романова

ОК Миколи Романова

Судячи зі сторінки в соціальній мережі, Романов багато часу приділяв власній родині. Вона буквально забита фотографіями дітей та онуків: весілля, народження, хрестини. Одна з дочок Романових живе у Чехії, рік тому полковник з дружиною навідували її.

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