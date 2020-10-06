Під Києвом мікроавтобус врізався в рекламний щит: вісім осіб травмовано. Фото

На Житомирській трасі біля села Капітанівка Київської області сталася серйозна аварія, внаслідок якої, за попередніми даними, травми отримали близько десяти осіб.

Як повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах, на трасі Київ-Чоп водій маршрутки в’їхав у конструкцію бігборду. В результаті травми отримали вісім осіб, одна людина від госпіталізації відмовилася. Водій отримав травму голови, щодо нього вирішується питання про його госпіталізацію. Також його мають перевірити на рівень алкоголю в крові.

На місці працюють правоохоронці і медики. Поліція встановлює причини та обставини пригоди.

Як повідомила спільнота "Київ Оперативний" в Telegram, дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes та Opel, попередньо, трапилася через те, що легковик нібито підрізав мікроавтобус.

"Mercedes вилетів на узбіччя, де зіштовхнувся з рекламною спорудою. Попередньо, аварія сталася через те, що легковик підрізав мікроавтобус. Також попередньо, травми отримали близько 10 осіб", – повідомили в спільноті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня Голосіївський районний суд Києва взяв під варту поліцейського, який п'яним за кермом авто збив матір і дочку в Броварах.