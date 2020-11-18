Під Києвом клуб чиновника Нацполіції працював під час карантину: стало відомо про його звільнення

У Нацполіціі повідомили про звільнення керівника департаменту управління майном Нацполіціі Івана Наумова, розважальний комплекс якого працював під час карантину вихідного дня.

Про це повідомило Bihus.Info. Правоохоронці почали службову перевірку за фактами, оприлюдненими журналістами.

У суботу, 14 листопада, під час першого дня карантину вихідного дня журналісти зафіксували, що ресторанний комплекс NAVY, який належить родині Наумова, не припинив працювати.

За годину заклад прийняв близько двох десятків відвідувачів.

В цей же час правоохоронці почали проводити масові рейди з виявлення порушників карантинних обмежень. Тому про відвідувачів в NAVY журналісти поінформували поліцію.

"Зустрічати патрульних із закладі вийшов чоловік, схожий на друга і помічника поліцейського Олег Кошель. Після цього патрульні повідомили журналістам, що не змогли потрапити до закладу, а адміністрація нібито дала пояснення, що заклад працює тільки "на самовивезення", – повідомили журналісти.

Після цього невідомі чоловіки, які не захотіли назвати себе, вимкнули світло на парковці біля комплексу і зажадали від представників ЗМІ покинути територію.

Журналісти написали заяву і передали патрульним пояснення про порушення норм карантину ресторанним комплексом NAVY. Крім того вони надали правоохоронцям відеоматеріали, що підтверджують факт порушення.

Наступного дня після виходу відповідного сюжету в Нацполіціі повідомили про звільнення Наумова.

"Начальника Департаменту управління майном НПУ полковник Івана Наумова з сьогоднішнього дня звільнено із займаної посади", – сказав заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, начальника Департаменту управління майном Національної поліції України Івана Наумова журналісти Bihus.info підозрюють у незаконній діяльності заміського комплексу "NAVY", який не належить його родині, але яким керує його син Микола.

В Україні 14 листопада розпочав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.