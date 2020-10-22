Під Києвом COVID-19 убив подружжя медиків: їхня дитина в реанімації

У місті Тараща Київської області від коронавірусу померло подружжя медиків – медсестра місцевої поліклініки та лікар-анестезіолог реанімаційного відділення.

Сиротою залишився їхній 13-річний син Антон, який також заразився COVID-19 і лежав на апараті ШВЛ у реанімації. Про це в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" в четвер, 22 жовтня, розповіла ведуча програми Наталія Мосейчук. Трансляція велася на YouTube-сторінці ТСН.

Коли Мосейчук зайшла в студію, вона сказала, що хоче почати програму з історії, яку дізналася буквально за годину до ефіру. Журналістка звернулася до гостей у студії, попросивши їх забути про політиканство й місцеві вибори.

Як повідомила ведуча, трагедія трапилася 10-11 жовтня. Розповідаючи про подію, Мосейчук робила великі паузи, щоб заспокоїтися, її голос тремтів, а на очах були сльози.

Наталія Мосейчук Скриншот відео

Журналістка розповіла, що в Таращі померло подружжя медиків Скриншот відео

"Дитина лежала на ШВЛі. Коли хлопчик прокинувся, прийшов до тями, і йому сказали, що немає обох батьків, він сказав, що бога не існує", – розповіла Мосейчук.

Мосейчук не змогла стримати емоцій Скриншот відео

Ведуча практично заплакала Скриншот відео

Вона звернулася до глави країни Володимира Зеленського, закликавши його взяти під особистий контроль справи всіх лікарів, які постраждали під час пандемії, а також впровадити президентську стипендію для дітей медиків, які загинули від COVID-19.

Мосейчук додала, що син загиблих медиків Антон також планує стати лікарем. Ведуча закликала уряд створити можливість для таких дітей, щоб вони могли безперешкодно вступати до українських ВНЗ.

Журналістка зазначила, що в Таращу до дитини-сироти приїхала тітка, сестра його батька, яка проживала в Черкасах. "Зараз відбувається оформлення документів", – сказала Мосейчук.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі вакцину від COVID-19, яку розробляють в Україні.