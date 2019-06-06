Під Києвом атракціон скалічив дитину: розгорівся скандал

У четвер, 6 травня, в розважальному комплексі "Вишгора" під Києвом постраждала дівчинка.

Дитина отримала термічний опік 1-2 ступеня на обох ступнях в результаті підйому на один з атракціонів комплексу. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook мама постраждалої Наталія Зверкова.

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

"Таку плату довелося принести нам за задоволення випробувати розрекламований "найдовший водяній спуск на надувних колах в Україні". Після цього спуску підніматися доводиться босоніж на підйомнику, який покритий щільною чорною гумою. Ця гума нагрілася до такої міри (як виявилося), що опіки були нам забезпечені. Ніхто нас не попередив, ніхто не зупинив – їдьте, все нормально", – поскаржилася жінка в соцмережі.

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Також Зверкова підкреслила, що ніхто із співробітників закладу не прийшов до неї на допомогу, в результаті чого їй довелося викликати швидку і поліцію:

"Коли ми зрозуміли, що нам потрібна допомога і попросили нам її надати, з'ясувалося, що надавати її нікому! Більш того, весь персонал наче самоусунувся! Потім нам пояснювала касир-адміністратор-всеіншеводнійособі, що вона викликала швидку, так як медпрацівника на території немає! Навіть фельдшерських курсів немає ні у кого, хто б міг надати першу допомогу! І це на підприємстві з підвищеною травмонебезпекою!

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Отже, від нас всі ховаються, персонал друг через друга визирає. Я в люті вимагаю пояснити хоч щось, знайти аптечку, одночасно намагаюся викликати поліцію (вийшло теж не відразу, але вийшло!), голосно вимагаю хоч когось із керівництва... І тут виявляється персонаж (який весь цей час спокійно спостерігає з боку), називає себе "хазяїном і директором" при цьому не називаючи імені та цікавиться: "А навіщо вам поліція? Чого ви, власне, хочете?" Не допомогу пропонує, не кидається в лікарню везти... Завіса".

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

За словами жінки, швидка приїхала хвилин через 25, поліція трохи пізніше. Все зробили досить швидко. Медики надали допомогу, поліція прийняла заяву та пояснення.

"Далі районна лікарня, травмпункт, наляканий і плаче дитина. Висновок: на Вишгору ні кроку! Там немає нікого, кому важливі ви і ваші діти! Будьте уважні і обережні!" – резюмувала мама дівчинки.

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Під Києвом атракціон скалічив дитину facebook.com/zvyerkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в справі про вбивство малюка під Києвом сплив скандальний нюанс. Адвокат сім'ї загиблого припустив, що захист заарештованих поліцейських буде подавати апеляцію і вимагати зміни запобіжного заходу.

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