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22 квітня • оновлено в 23:49
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Під Хмельницьким від COVID-19 померла черниця УПЦ МП

1.5т
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У Хмельницькій області в селі Головчинці від коронавірусу померла черниця Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП.

Як повідомили в пресслужбі Хмельницької ОДА в Facebook, жінка померла в обласній лікарні, куди її напередодні госпіталізували.

"На жаль, станом на 16:20 22 квітня в Хмельницькій області маємо ще один летальний випадок в результаті захворювання COVID-19. Це жінка з Летичівського району, черниця Головчинецького монастиря, яка була на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні", – сказано в повідомленні.

Свято-Преображенський жіночий монастир УПЦ МП

Свято-Преображенський жіночий монастир УПЦ МП

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 квітня в Україні було зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 людини, а одужати вдалося 424-м.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Хмельницький
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

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