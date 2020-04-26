Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки: фото

Більше 200 фермерів на Херсонщині вийшли на акцію протесту проти закриття ринків на території області і всієї України.

Вони скаржаться, що сільгосппродукцію нікуди збувати. Протестуючі перекрили дорогу на Антонівському мосту через Дніпро на в'їзді в місто, пише "Укрінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Учасники акції безперервно ходять по пішохідному переходу і вимагають, щоб до них приїхав представник обласної державної адміністрації. В знак протесту один з фермерів викинув огірки на дорогу.

Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки Укрінформ

Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки Укрінформ

За порядком на місці стежать близько 70 співробітників поліції. Правоохоронці пояснили учасникам протесту необхідність дотримання дистанції та вимог карантину, проте вони на це не відреагували. Деякі знаходяться на мосту без засобів індивідуального захисту.

Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки Укрінформ

Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки Укрінформ

"Поки що учасники не реагують на вимоги припинити акцію. Зараз співробітниками поліції внесена інформація в журнал єдиного обліку про порушення вимог карантину", – повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки Суспільне Херсон

Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки Суспільне Херсон

Під Херсоном сотні фермерів перекрили міст через закриті ринки Суспільне Херсон

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області підприємці взяли штурмом закриті ринки і відновили їх роботу.