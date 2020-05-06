Під Херсоном сім'я хворого на COVID-19 влаштувала скандал і відмовилася від тестів

У селищі Дніпряни (Херсонська область) багатодітна сім'я, в якій батько перехворів коронавірусом, відмовляється робити повторні ПЛР-тести на COVID-19.

Як розповіла директор Новокаховського центру первинної медико-санітарної допомоги Зоріна Зінченко, в родині 8 дітей. Після того, як глава цього сімейства зліг у лікарню з коронавірусом і всю його сім'ю, як контактних осіб, повинні були двічі протестувати на COVID-19, пише "Типовий Херсон".

Однак після завершення 14-денного режиму самоізоляції, мати в категоричній формі заборонила медикам будь-які маніпуляції з біоматеріалом своїх дітей. В результаті Зінченко подала заяву до Новокаховського відділу Головного управління Національної поліції України в Херсонській області.

"У сім'ї 8 дітей. У чотирьох з них на початку карантину через тест ПЛР виявили коронавірус. Старша дочка в сім'ї Тетяна каже, що про результати тесту дізналися пізно", – розповіла Зінченко.

Як стверджує сама Тетяна, проходити повторні тести їм ніхто не пропонував. Однак, двотижневу самоізоляцію вони пройшли.

"Ми просиділи два тижні в карантині будинку, і нам ніхто не запропонував тестів, ми тоді дізналися, що у нас батько хворий. Ми дзвонили щодня сімейним лікарям. Ми запитували, як ми будемо виходити з карантину. Нам відповідали – карантин закінчиться і вийдете. Про жодні тести не було розмови. У нас завершився карантин, ми 15 числа здали тести в приватній клініці. Потім приїхали з лікарні і почали брати у нас мазки. Брали їх на вулиці, вже відкритими тестами. Тільки братові закритим. Взагалі незрозуміло, що відбувалося", – зазначила Тетяна.

Сусіди всіляко підтримують сім'ю і вважають, що всі вони здорові і не потребують обстеження.

В даний час співробітники херсонської поліції перевіряють факти і обставини через що стався цей скандал, за результатами перевірки буде ухвалено подальше процесуальне рішення.

"До нас надійшла заява про порушення умов карантину і самоізоляції – рішення будеухвалено відповідно до чинного законодавства", – розповіла начальниця сектора моніторингу Новокаховського відділу поліції Ольга Литвиненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Центральній районній лікарні Кременчука завідувач відділенням цього лікувального закладу проводив операції, будучи хворим COVID-19.