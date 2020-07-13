Під Херсоном пронісся потужний смерч. Відео очевидців
У Херсонській області місцеві жителі зафіксували потужне природне явище – над регіоном пронісся смерч.
Відповідний ролик був опублікований в Youtube 12 липня. Смерч зафільмували у полі на об'їзній трасі в 2 кілометрах від Херсона.
"Об'їзна Херсона. Час дня. До Херсона 2 км. Посеред поля, біля траси, крутиться смерч", – розповідає чоловік, який знімає відео. На кадрах видно вихор, поле, лінії електропередач і машини, що проїжджають по дорозі.
Нагадаємо, раніше заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України сказав, що країну накриють посухи, смерчі й урагани.
Дивіться відео за темою:
Як писав OBOZREVATEL:
За останні три місяці в різних регіонах України було зафіксовано п'ять смерчів – в Дніпропетровській, Донецькій і Миколаївській областях.
4 червня величезний смерч пронісся над Херсонською областю.
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30 червня потужний смерч пронісся над Одесою. Також стихію зафіксували в Криму.