Під Херсоном пронісся потужний смерч. Відео очевидців

У Херсонській області місцеві жителі зафіксували потужне природне явище – над регіоном пронісся смерч.

Відповідний ролик був опублікований в Youtube 12 липня. Смерч зафільмували у полі на об'їзній трасі в 2 кілометрах від Херсона.

"Об'їзна Херсона. Час дня. До Херсона 2 км. Посеред поля, біля траси, крутиться смерч", – розповідає чоловік, який знімає відео. На кадрах видно вихор, поле, лінії електропередач і машини, що проїжджають по дорозі.

Нагадаємо, раніше заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України сказав, що країну накриють посухи, смерчі й урагани.

Дивіться відео за темою:

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