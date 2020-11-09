Під Херсоном перекинувся автобус з пасажирами: є жертви
Водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус перекинувся
В результаті аварії двоє людей загинули
У понеділок, 9 листопада, в Херсонській області рейсовий автобус "Еталон" потрапив у смертельну ДТП.
Як повідомили джерела OBOZREVATEL, о 07:00 на автодорозі поблизу села Садове Білозерського району водій автобуса не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
У результаті аварії двоє осіб загинуло.
Проводиться розслідування усіх обставин події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Одеса – Київ 5 листопада сталася велика ДТП за участю вантажівки й мікроавтобуса.