У селі Подвірки Харківської області розгорівся скандал через похорон 13-річної Христини П'янової, яка була жорстоко вбита і обезголовлена своєю матір'ю, – жінку, яка збирала гроші на церемонію прощання, сприйняли як шахрайку.
Про це пише новинний портал "Город Х". З огляду на те, що мати дівчинки перебуває під слідством, а сім'я загиблої неблагополучна – організацію похорону взяла на себе сусідка П'янових – Світлана Перехрест.
Дівчина записала відеозвернення і закликала надати фінансову допомогу в соцмережах. За кілька днів небайдужі громадяни зібрали необхідну суму. Однак інтернет-провокатори і просто недовірливі громадяни сприйняли Світлану як шахрайку. У результаті їй довелося виправдовуватися за свою ініціативу.
"Поясню тим, кому більше зайнятися немає чим, крім лити бруд. У суботу купували одяг, у неділю купили на похорон весільну сукню. Думаєте, зараз легко знайти це все? У понеділок ми з сестрою Тані їздили до слідчого, щоб зрозуміти, коли можна забрати і поховати дитину. Батьків у Тані немає. Я просто допомагаю, вони мої сусіди, дитина росла на моїх очах", – розповіла Світлана.
Зазначимо, прощання із 13-річною Христиною відбулося у Подвірках 5 травня. Дівчинку поховали в білій весільній сукні. У мережі з'явилося відео похорону.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
неадекватну оголену жінку з пакетом, у якому була людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 у Харкові.
Водночас вона кидалася на поліцейських. У гонитві брало участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що в пакеті була голова дочки-підлітка неадекватної жінки. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько та заявив у поліцію.
Особу жінки, яку затримали у Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, вже встановлено. Нею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна П'янова.
Дядько убитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало і сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була адекватною, від неї ніхто такого не очікував.
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