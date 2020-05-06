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6 травня • оновлено в 23:23
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Під Харковом спалахнув скандал через похорон дівчинки, жорстоко вбитої матір'ю

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У селі Подвірки Харківської області розгорівся скандал через похорон 13-річної Христини П'янової, яка була жорстоко вбита і обезголовлена своєю матір'ю, – жінку, яка збирала гроші на церемонію прощання, сприйняли як шахрайку.

Про це пише новинний портал "Город Х". З огляду на те, що мати дівчинки перебуває під слідством, а сім'я загиблої неблагополучна – організацію похорону взяла на себе сусідка П'янових – Світлана Перехрест.

Дівчина записала відеозвернення і закликала надати фінансову допомогу в соцмережах. За кілька днів небайдужі громадяни зібрали необхідну суму. Однак інтернет-провокатори і просто недовірливі громадяни сприйняли Світлану як шахрайку. У результаті їй довелося виправдовуватися за свою ініціативу.

Під Харковом спалахнув скандал через похорон дівчинки, жорстоко вбитої матір'ю

"Поясню тим, кому більше зайнятися немає чим, крім лити бруд. У суботу купували одяг, у неділю купили на похорон весільну сукню. Думаєте, зараз легко знайти це все? У понеділок ми з сестрою Тані їздили до слідчого, щоб зрозуміти, коли можна забрати і поховати дитину. Батьків у Тані немає. Я просто допомагаю, вони мої сусіди, дитина росла на моїх очах", – розповіла Світлана.

Зазначимо, прощання із 13-річною Христиною відбулося у Подвірках 5 травня. Дівчинку поховали в білій весільній сукні. У мережі з'явилося відео похорону.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Вбивство у Харкові
Місце
Україна Харків
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