Під Харковом пронісся торнадо з піску. Відео

Кирило Лютий Суспільство 03:20, 25.08.2020

У місті Ізюм Харківської області місцеві жителі зняли на відео торнадо з піску.

Кадри були опубліковані в Telegram-каналі "Труха Харків". "В Ізюмі спостерігається незвичайне явище: торнадо з піску", – відзначається в описі.

На відео видно велику воронку, яка затягує в себе пісок. Стовп піднімався до самого неба.

Як писав OBOZREVATEL, на території Тернопільської облати раніше зафіксували рідкісне атмосферне явище, там пройшовся торнадо.

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