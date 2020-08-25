МоваЯзык

Топтеми:

Під Харковом пронісся торнадо з піску. Відео

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
790
Під Харковом пронісся торнадо з піску. Відео

Ілюстрація. kipmu.ru

У місті Ізюм Харківської області місцеві жителі зняли на відео торнадо з піску.

Кадри були опубліковані в Telegram-каналі "Труха Харків". "В Ізюмі спостерігається незвичайне явище: торнадо з піску", – відзначається в описі.

На відео видно велику воронку, яка затягує в себе пісок. Стовп піднімався до самого неба.

Як писав OBOZREVATEL, на території Тернопільської облати раніше зафіксували рідкісне атмосферне явище, там пройшовся торнадо.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

УкраїнаХарків
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство