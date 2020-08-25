Під Харковом пронісся торнадо з піску. Відео

Ілюстрація. kipmu.ru
У місті Ізюм Харківської області місцеві жителі зняли на відео торнадо з піску.
Кадри були опубліковані в Telegram-каналі "Труха Харків". "В Ізюмі спостерігається незвичайне явище: торнадо з піску", – відзначається в описі.
На відео видно велику воронку, яка затягує в себе пісок. Стовп піднімався до самого неба.
Як писав OBOZREVATEL, на території Тернопільської облати раніше зафіксували рідкісне атмосферне явище, там пройшовся торнадо.
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