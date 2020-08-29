Під Харковом понад 500 осіб вийшли на мітинг проти ромів: їх вимагають виселити з села. Фото

В Андріївці Харківської області понад 500 місцевих жителів вийшли на мітинг проти ромів із вимогою виселити їх із села.

Протестувальники зібралися на центральній площі, а потім попрямували до будинку, де проживають роми, і намагалися прорватися на подвір'я, повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зробити це завадили правоохоронці. Вікна будинку закидали яйцями і камінням.

За словами представника активістів Віталія Степаненка, місцеві жителі вимагають звернути увагу поліції на "конфлікти з ромами". Так, наприклад, 19 серпня близько 20-25 осіб нібито побили хлопця на вулиці Садовій. Він пов'язує злочинність у селі зі збільшенням кількості ромів.

Під Харковом вийшли на мітинг проти ромів suspilne.media

Начальник поліції Балаклійщини Сергій Зінчук розповів, що після події у правоохоронців зареєстровано дві кримінальні справи, розслідування триває.

Ромів вимагають виселити з села suspilne.media

Жінки з родини ромів кажуть, що не виїдуть із села. Одна з них спростувала причетність родини до бійок і злочинності.

Будинок закидали яйцями і цеглою suspilne.media

На мітингу були присутні правоохоронці suspilne.media

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, залізничний вокзал у Києві є місцем номер один для кримінальних елементів. Останнім часом цю територію "підім'яли" під себе роми. Групи спеціалізуються переважно на крадіжках, які провертають майстерно за допомогою "масовки".