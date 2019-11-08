Під Харковом домашній собака загриз господиню: подробиці трагедії

У Чугуївському районі Харківської області на 71-річну жінку накинувся домашній собака, покусавши її до смерті.

На тілі жінки не було живого місця. До лікарні її доправили з численними ранами рук, ніг і тулуба, йдеться ву сюжеті ТСН (щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця).

У будинку літня жінка проживала нещодавно, бо переїхала до молодшої сестри. Сусіди кажуть, що собака, який належить сестрі загиблої, не був агресивним, але на нову господиню почав гарчати.

Домашній собака загриз господиню odessa.report

"Вони на ніч його відпускали. Сестра ж знала, що на ніч його відпускають. Вона вийшла, глянула, що собака в будці сидить, і пішла. Тільки вийшла, а він на неї нарвався – і все", – каже сусідка Валентина Баранова.

Крики пенсіонерки через паркан почули сусіди, але підійти до агресивного пса не ризикнули. На допомогу покликали сестру потерпілої, яка тоді була на городі. "Вона підбігла й одразу ж забрала собаку від неї", – каже слідчий Чугуївського відділу поліції Владислав Козявін.

Поки та прибігла, жінка була вже без тями. Пенсіонерку доправили до місцевої лікарні, де за її життя медики боролись чотири години.

"Артерію він не зачепив, але рани були по всьому тілу. Крововтрата була дуже велика. Привозили покусаних собаками бродячими і домашніми, але в такому важкому стані – уперше", – каже заступник директора Чугуївської лікарні Валерій Суховецький.

Зараз поліція чекає на остаточні висновки медичної експертизи, що пенсіонерка померла саме від укусів собаки. Справу розслідують як нещасний випадок. [Постраждала] не мала фізичної змоги відбитися від нападу собаки. Сусіди теж кажуть, що жінка була невисока і худорлява", – пояснив слідчий Владислав Козявін.

Пес, який заподіяв смерть жінці, – це метис лайки та дворняги. Тварина перебуватиме десять днів під наглядом ветеринарів, які перевіряють, чи немає в неї сказу. "Ознак, характерних для сказу, не виявлено", – каже державний ветеринарний інспектор Максим Кривогуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Запоріжжі собаки жорстоко покусали жінку похилого віку. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

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