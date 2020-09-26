Під Чугуєвом почалося завантаження уламків АН-26, що розбився. Фото і відео

Марина Погорілко Суспільство 17:38, 26.09.2020 Оновлено: 18:29, 26.09.2020

Наразі під Чугуєвом на Харківщині відбувається завантаження залишків літака, що розбився, АН-26.

Відповідне відео з'явилося в телеграмі ВЕХА. На кадрах видно, як кран піднімає частини літака на військовий автомобіль.

Як повідомляє "Україна24", уламки доставлять у спеціальну військову частину у Харкові, де фахівці намагатимуться відновити повітряне судно для проведення слідчих дій та експертиз.

Військові автомобілі відвезли уламки автомобіля у спеціальну військову частину.
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Зібрані уламки літака будуть передані на експертизу.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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