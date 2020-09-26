Під Чугуєвом почалося завантаження уламків АН-26, що розбився. Фото і відео
Наразі під Чугуєвом на Харківщині відбувається завантаження залишків літака, що розбився, АН-26.
Відповідне відео з'явилося в телеграмі ВЕХА. На кадрах видно, як кран піднімає частини літака на військовий автомобіль.
Як повідомляє "Україна24", уламки доставлять у спеціальну військову частину у Харкові, де фахівці намагатимуться відновити повітряне судно для проведення слідчих дій та експертиз.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Усього в катастрофі загинуло 26 осіб. 25 осіб померли на місці, один курсант помер у лікарні, іще один вижив.