Під час випробувань української техніки визначили "зірку" серед броньовиків

20 грудня завершився перший етап національних випробувань броньовиків. Зіркою другого дня демонстраційного показу нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки став спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка".

"Новатор" з першої спроби і дуже впевнено пройшов всю трасу перешкод: піщану ділянку з глибиною піщаного шару 1 м; косогір з поперечним ухилом 200; брід глибиною 0,8 м; вертикальну стінку висотою 0,4 м; пагорб з ухилом 12%, 20% та 60% (310); а також залізничний насип з фрагментом залізничної колії і загальною висотою від основи насипу до верху рейок 0,9 м.

За словами директора компанії "Українська бронетехніка" Олександра Кузьма, продукт отримав схвальні відгуки не лише від користувачів і замовників, а й від компаній-конкурентів.

Броньований автомобіль "Новатор" "Українська бронетехніка"

"Дуже приємно, коли продукт отримує схвальні відгуки не лише від користувачів і замовників, а й від компаній-конкурентів. Це водночас викликає відчуття гордості за пройдений шлях і стимулює до подальшого розвитку і вдосконалення. Технології не стоять на місці: кожного дня ми повинні ставати краще, аби гідно конкурувати на національному і міжнародному ринках та мати можливість поставляти українській армії надійну та зручну в експлуатації військову техніку, що рятує життя наших захисників", - відмітив Кузьма.

Броньований автомобіль "Новатор" "Українська бронетехніка"

21 грудня під супроводом військової служби правопорядку колона демонстраційних зразків – спеціалізовані броньовані автомобілі "Новатор" і "Варта" від ТОВ "Українська бронетехніка", бойова броньована машина "Дозор-Б" від Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. А.А. Морозова та модернізований україно-польський бронеавтомобіль Oncilla від ТОВ "Науково-виробнича компанія "ВК Система" – здійснила марш-кидок до Житомирського полігону протяжністю 520 км.

Броньований автомобіль "Новатор" "Українська бронетехніка"

Другий етап демонстраційного показу нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки для Збройних сил України відбудеться з 23 по 26 грудня.

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