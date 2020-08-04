У вибухові в Бейруті знайшли "український слід": фейк "злили" в мережу

Після вибуху в Бейруті в соцмережах російські користувачі повідомили про причетність до трагедії нібито двох українських кораблів.

Таку інформацію опублікував зокрема канал "17 термідора 228 года". На його повідомлення звернув увагу український користувач Twitter Анатолій Штірліц.

"Пишуть про два українських (!!!) кораблі в порту Бейрута, які були пришвартовані на місці вибуху – імовірно з вантажем аміачної селітри (головний компонент класичної промислової вибухівки). Тобто в точності повторення катастрофи в порту Тексас-Сіті в 1947 році", - написав "17 термідора 228 року".

Штірліц іронічно прокоментував пост росіян.

"Навіть не сумнівався що Росія відразу напише про Україну ... Годуй вату", - написав він.

У порту Бейрута нібито опинилися українські кораблі (Twitter 17 термідора 228 року)

Українець іронічно відреагував на російський фейк (Twitter Анатолій Штірліц)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда спробувала розтиражувати черговий фейк, нібито доводить провину українців у знищенні малазійського Боїнг-777 рейсу MH17 на Донбасі.