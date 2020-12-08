Під час скандального рішення КСУ перевірялася декларація лише одного співробітника ОП
Єдиною людиною з Офісу президента, чию декларацію перевіряли на момент скасування Конституційним судом України (КСУ) кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, був президент Володимир Зеленський.
Про це розповів глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв'ю НВ. Так він прокоментував інформацію журналістів про те, що КСУ ухвалював рішення нібито за згодою з Банковою, оскільки в НАЗК були претензії до декларацій деяких працівників.
Новіков заявив, що на той момент НАЗК проводило перевірку лише однієї особи з ОП – президента України.
"Жодного з працівників ОП ми на момент ухвалення рішення КСУ не перевіряли", – уточнив він.
За словами глави НАЗК, про те, що суд ухвалить скандальне рішення про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, він попереджав за кілька тижнів до цього.
"Я всім у цій країні повідомляв, що є небезпека скасування всіх напрацювань останніх років із погляду запобігання корупції – і президенту, і спікеру Верховної Ради доповідав", – сказав Новіков.
Він повідомив, що в п'ятницю, 4 грудня, надіслав лист президентові Володимиру Зеленському з проханням ветувати так званий компромісний законопроєкт №4441 про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.
Він аргументував звернення до глави держави тим, що цей документ не передбачає позбавлення волі для чиновників, які навмисно не подають декларації або вказують у ній неправдиві відомості. Згідно з ним, вони можуть отримати за багатомільйонні фінансові шахрайства лише штраф або взагалі не подавати декларацію, приховуючи нечесно придбане майно.
"Оскільки й президент у своїй політичній програмі, і партія "Слуга народу" робили ставку на посилення відповідальності за корупцію, ми сподіваємося, що президент накладе вето на цей закон. Але, звичайно, прогнозувати не можемо", – уточнив глава НАЗК.
Що стосується нібито компромісного характеру зазначеного законопроєкту, то "це точно не антикорупційний компроміс, а корупційний компроміс", – заявив Новіков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування майна та обмежили повноваження НАЗК. Це рішення дало початок конституційній кризі в Україні.
27 листопада президент України Володимир Зеленський вніс у Раду свій законопроєкт про відновлення відповідальності за декларування неправдивої інформації.
Пізніше глава НАЗК Олександр Новіков надіслав офіційного листа президенту України з проханням накласти вето на законопроєкт 4460-д. Головною причиною прохання стала відсутність покарання у вигляді позбавлення волі для тих, хто навмисне не подав декларації або вказав у ній неправдиві дані.
4 грудня Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт, яким відновлюється відповідальність за декларування неправдивої інформації.
Президенту Зеленському передали на підпис ухвалений парламентом закон про відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та неподання декларацій.