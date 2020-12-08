Під час скандального рішення КСУ перевірялася декларація лише одного співробітника ОП

Єдиною людиною з Офісу президента, чию декларацію перевіряли на момент скасування Конституційним судом України (КСУ) кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, був президент Володимир Зеленський.

Про це розповів глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв'ю НВ. Так він прокоментував інформацію журналістів про те, що КСУ ухвалював рішення нібито за згодою з Банковою, оскільки в НАЗК були претензії до декларацій деяких працівників.

Новіков заявив, що на той момент НАЗК проводило перевірку лише однієї особи з ОП – президента України.

"Жодного з працівників ОП ми на момент ухвалення рішення КСУ не перевіряли", – уточнив він.

За словами глави НАЗК, про те, що суд ухвалить скандальне рішення про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, він попереджав за кілька тижнів до цього.

"Я всім у цій країні повідомляв, що є небезпека скасування всіх напрацювань останніх років із погляду запобігання корупції – і президенту, і спікеру Верховної Ради доповідав", – сказав Новіков.

Він повідомив, що в п'ятницю, 4 грудня, надіслав лист президентові Володимиру Зеленському з проханням ветувати так званий компромісний законопроєкт №4441 про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Він аргументував звернення до глави держави тим, що цей документ не передбачає позбавлення волі для чиновників, які навмисно не подають декларації або вказують у ній неправдиві відомості. Згідно з ним, вони можуть отримати за багатомільйонні фінансові шахрайства лише штраф або взагалі не подавати декларацію, приховуючи нечесно придбане майно.

"Оскільки й президент у своїй політичній програмі, і партія "Слуга народу" робили ставку на посилення відповідальності за корупцію, ми сподіваємося, що президент накладе вето на цей закон. Але, звичайно, прогнозувати не можемо", – уточнив глава НАЗК.

Що стосується нібито компромісного характеру зазначеного законопроєкту, то "це точно не антикорупційний компроміс, а корупційний компроміс", – заявив Новіков.

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