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Під завалами можуть бути люди: подробиці трагедії в Дрогобичі

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Під завалами будинку в Дрогобичі ще можуть залишатися п'ять-шість чоловік.

Про це OBOZREVATEL розповіли в прес службі Дрогобицької міської ради. "За даними рятувальників під завалами ще можуть залишатися п'ять – шість людей, серед них є і дитина. Зараз достовірно не відомо чи були вони вночі вдома чи ні, тому рятувальники продовжують пошуки", – говорить керівник прес-служби Зіновій Квасній.

Від під'їзду нічого не залишилося

Від під'їзду нічого не залишилося

Нацполіція

Рятувальники обіцяють, що не підуть звідси, поки остання людина не буде знайдений. Вони працюють з ночі, робили невелику перерву, коли виникла загроза обвалу. Мог впасти дах, тому їго довелося зміцнювати. Також під час робіт обвалилася стіна.

Ця будівля хрущовської споруди, зведено в 1960 році. Раніше тут знаходилося гуртожиток, а потім квартири. Всього квартир в цьому під'їзді сім, на першому поверсі розташовувалися офісні приміщення.

"Рятувальники вже обстежили інші під'їзди і з'ясували що загрози обвалу немає. Тому скоро вони разом з людьми зайдуть туди, щоб мешканці могли взяти свої речі. З усього будинку тільки шість сімей погодилися на відселення. Двом сім'ям, де є інваліди та люди похилого віку, вже знайшли житло. Це готелі. Решті поки підшукують ", – говорить Квасній.

Під завалами ще можуть бути люди

Під завалами ще можуть бути люди

Нацполіція

Місцеві жителі надають допомогу в зборі коштів для постраждалих мешканців цього будинку. Підключилися і бізнесмени.

У мерії кажуть, що ЖЕК заперечує, що мешканці зверталися до них зі скаргами на тріщину в будинку. "Однак якщо десь будуть знайдені офіційні звернення мешканців, то поліція проведе перевірку", – говорить Квасній.

Рятувальники продовжують пошуки людей

Рятувальники продовжують пошуки людей

Нацполіція

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, спочатку причиною руйнування цілого під'їзду в чотириповерховому будинку називали Однак пізніше з'ясувалося, що ніякого вибуху не було. Також местние жителі повідомили, що мешканці цього будинку скаржилися в ЖЕК на тріщину в стіні. Але комунальники сказали їм робити ремонт своїми силами.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
вибух будинку газ
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