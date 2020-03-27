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28 березня • оновлено в 00:43
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Під час карантину в Україні понад 2 млн осіб залишилися без роботи

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В умовах карантину в Україні без роботи залишилися понад два мільйони осіб.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков. За його словами, з моменту початку карантину понад 600 тисяч підприємців зупинили свою діяльність, а більше двох мільйонів українців сидять без роботи.

"За нашими оцінками, близько 600 підприємців зупинили свою діяльність. А якщо говорити про безробіття, то офіційно зараз близько 1,5 мільйонів безробітних. Ще є неформальна економіка, де теж близько півмільйона людей зупинили свою діяльність. Тобто, в умовах карантину більш ніж 2 мільйони людей зазнають труднощів з роботою", - розповів він.

Геннадій Чижиков

Геннадій Чижиков

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де знайти роботу в Києві під час карантину.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
безробіття
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