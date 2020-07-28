Під будівлею консульства Росії у Харкові влаштували протест. Фото
Біля будівлі російського консульства в Харкові пройшов мітинг на підтримку політв'язня Руслана Сулейманова. Його сина виявили мертвим в анексованому Росією Криму.
Як повідомляє місцевий сайт "057", люди розгорнули плакати і принесли іграшки на згадку про загиблого трирічному Мусі (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця новини).
На акцію зібралося близько півсотні людей. Вони також тримали плакати "Росія вбиває дітей", "Росія окупант".
"Цю іграшку я попросила вибрати онучок для загиблої дитини. На згадку про нього. Коли батько сидить за сфабрикованим політичній справі, і в цей момент вбивають його сина - це жахливо. Це не по-людськи", – зазначила активістка Наталя.
Вона та інші учасники акції залишили іграшки під стінами консульства.
"Ми прийшли сьогодні тому, що нас вразила ситуація в Криму з сином Руслана Сулейманова. Раніше росіяни вбивали дорослих, в цей раз убили дитину. Ми висловлюємо протест тим катам, хто творить таке, тим, хто забрав нашу землю", – розповів ще один активіст Ігор.
Нагадаємо, що в селищі Строганівка Сімферопольського району Криму два дні шукали зниклого трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Мусу, на третій – хлопчика знайшли мертвим у зливний ямі біля свого будинку. За версією підконтрольної Росії поліції, дитина потонула, при розтині ознак насильницької смерті не було.
Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.