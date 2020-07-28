Під будівлею консульства Росії у Харкові влаштували протест. Фото

Біля будівлі російського консульства в Харкові пройшов мітинг на підтримку політв'язня Руслана Сулейманова. Його сина виявили мертвим в анексованому Росією Криму.

Як повідомляє місцевий сайт "057", люди розгорнули плакати і принесли іграшки на згадку про загиблого трирічному Мусі (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця новини).

У Харкові під консульством Росії відбувся протест. 057.ua

На акцію зібралося близько півсотні людей. Вони також тримали плакати "Росія вбиває дітей", "Росія окупант".

У Харкові під консульством Росії відбувся протест. 057.ua

"Цю іграшку я попросила вибрати онучок для загиблої дитини. На згадку про нього. Коли батько сидить за сфабрикованим політичній справі, і в цей момент вбивають його сина - це жахливо. Це не по-людськи", – зазначила активістка Наталя.

Вона та інші учасники акції залишили іграшки під стінами консульства.

У Харкові під консульством Росії відбувся протест. 057.ua

"Ми прийшли сьогодні тому, що нас вразила ситуація в Криму з сином Руслана Сулейманова. Раніше росіяни вбивали дорослих, в цей раз убили дитину. Ми висловлюємо протест тим катам, хто творить таке, тим, хто забрав нашу землю", – розповів ще один активіст Ігор.

У Харкові під консульством Росії відбувся протест. 057.ua

Нагадаємо, що в селищі Строганівка Сімферопольського району Криму два дні шукали зниклого трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Мусу, на третій – хлопчика знайшли мертвим у зливний ямі біля свого будинку. За версією підконтрольної Росії поліції, дитина потонула, при розтині ознак насильницької смерті не було.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.