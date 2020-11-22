Під Бердянськом у ДТП потрапили спостерігачі на виборах. Фото

Поблизу міста Бердянськ Запорізької області представники громадської мережі "ОПОРА", які їхали до міста для спостереження за проведенням виборів мера, потрапили у аварію.

Про це повідомили на сайті організації. Зазначається, що двоє з них отримализабої, у третього, за попередньою інформацією від лікарів, пошкоджено хребет.

У мережі зауважили, що ймовірною причиною ДТП стала негода – через ожеледь на дорозі автівка потрапила в яму і вдарилася об трубу. Потерпілих доправили до Центральної районної поліклініки в місті Приморськ.

Причиною ДТП стала негода ОПОРА

"Згідно з довідкою за фактом ДТП, укладеної для голови Національної поліції України Ігорю Клименко, двоє представників ОПОРИ "отримали тілесні ушкодження у вигляді садин на тілі, забій грудної клітини, закриту черепно-мозкову травму". Щодо Юрія Бородавки зазначається: "Отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 12 хребця та забій грудної клітини", – сказано у повідомленні.

Пасажири отримали численні забої, в одного пошкоджено хребет ОПОРА

Станом на 10:30 ранку за потерпілим виїхав автомобіль швидкої допомоги, щоб перевезти його до Запорізької обласної клінічної лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ввечері у вівторок, 10 листопада, відбулася ДТП з машиною швидкої допомоги, в результаті якої постраждав водій медичної бригади.