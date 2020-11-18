Під бастіонами Звенигорода археологи розкопали панський будинок XVI століття

Борис Бондар Суспільство 23:22, 18.11.2020 Оновлено: 23:22, 18.11.2020

Під час розкопок княжого міста на Львівщині археологи виявили руїни панського будинку XVI століття.

Про це повідомило "Еспресо.Захід" з посиланням на слова керівниці Звенигородської археологічної експедиції Рятівної археологічної служби Віри Гупало. Також археологи виявили кілька древніх віконниць.

"Можемо сказати, що вікна у цьому панському будинку 16 століття складались з маленьких фрагментів шкла, які були оброблені алмазним зрізом і ретушовані. Вставлені в маленькі двотаврові олов'яні рамочки і саме вікно виглядало як мозаїчне", – розповіла археологиня.

Розкопки проходять на місці, де в княжу добу височів палац і стояла найдавніша в Звенигороді церква.

Перші археологічні роботи на пагорбі, походження якого вважали штучним, почали в 1985 році.

В ході розкопок з'ясувалося, що пагорб виник природним чином і височів ще на дні прадавнього моря.

Крім того, археологи виявили горизонт поховань давньоруського часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, між виноградниками на пагорбах недалеко від північного міста Верона, археологи виявили мозаїчну підлогу давньоримської вілли. Мозаїка дуже добре збереглася.

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