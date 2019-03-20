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"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани

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У Казахстані новий президент Касим-Жомарт Токаєв вирішив перейменувати столицю Астану в Нурсултан на честь колишнього лідера країни.

Мережа підхопила ідею казахів і показала, як це буде виглядати в українських реаліях, використавши у жартівливій формі імена та прізвища глав міст.

Так, у коментарях до матеріалу журналіста радіостанції "Эхо Москвы" Антона Орєха запропонували перейменувати Київ. "Матір міст русських нехай назвуть Pеtrомisto", – написав користувач Микола Уваров.

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"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани

На сторінці Ih ti andr en ko в Twitter запропонували Луганськ перейменувати на "Ігор Венедиктович". Автор мав на увазі екс-главу "ЛНР" Плотницького.

Харківський фотограф Паша Пархоменко поцікавився, чи не логічно змінити назву Харкова на "Геннадій". У коментарях запропонували ще безліч варіантів: "Кернесбург", "Гепа-сіті", "Кернодобінськ", "Кернес", "Адольфград".

"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани
"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани

Виникли асоціації і з іншими українськими містами. Дніпру приміряли назву "Боря", Одесу запропонували назвати "Трухою" або "Геннадієм-2", Вінницю – "Петроградом" або "Рошеном", Полтаву – "ТВО Шамота".

"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани
"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани
"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани

Придумали нові назви і для Мінська – "Олександрія", "Лукашенбург" або "Луканськ". Москві дали ім'я "Володимир Володимирович", а Санкт-Петербург отримав назву "Путінград".

"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани
"Петромісто і Кернесбург": Україна яскраво відреагувала на перейменування Астани

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

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Україна
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Белый господин
Белый господин
Майдауны, шутите с тем, что вам пока принадлежит.
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