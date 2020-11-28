Петро та Марина Порошенки вшанували пам'ять жертв Голодомору. Фото

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
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Петро та Марина Порошенки вшанували пам'ять жертв Голодомору. Фото

Правда про злочини тоталітарного режиму проти українського народу – це не просто данина пам’яті мільйонів померлих від голоду. Правда про Голодомор потрібна для європейського майбутнього нашої держави.

Про це сказав лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Разом з дружиною Мариною , народними депутатами від "Європейської солідарності" п’ятий президент вшанував пам’ять померлих від голоду українців під час акції "Запали свічку" на території Меморіалу жертв Голодомору.

"У цей день я згадую, що я і наша команда брали участь в ухваленні великої кількості законів. Законів, які відіграли величезну роль в державотворенні України. Загалом я порахував, що їх було більше 600. І про децентралізацію, і про безвіз, і про європейський вектор розвитку. Але абсолютно окремим рядком стоїть закон, який був ухвалений 28 листопада 2006 року. Закон про увічнення пам’яті Голодомору і визнання Голодомору геноцидом. У розвиток цього велика кількість законів – про декомунізацію, про розкриття злочинів імперії – дозволяла нам робити цей внесок у формування державності", – сказав Порошенко журналістам.

За його словами, роль цієї правди дуже важко перебільшити, бо це правда, як Україна рятувалася від імперії, яку роль відіграла імперія у знищенні українського народу.

Петро та Марина Порошенки під час акції "Запали свічку"

"Мільйони українців з небес благали для того, щоб правда про їх вбивство, про геноцид проти всієї нації нарешті стала доступна світові", – зазначив п’ятий президент.

Він наголосив, що з 2014 по 2019 роки зусиллями українських дипломатів, політиків, діаспори велика кількість держав визнала Голодомор геноцидом українського народу.

"Це теж – розкриття правди світові", – зазначив Порошенко, особливо відзначивши резолюції обох палат Конгресу США.

"Ми будемо робити все, щоб захищати цю правду. І дуже шкода, що в Україні на державному рівні не відзначався День Гідності і Свободи – вперше з 14-го року. Дуже шкода, що вперше на 24 серпня, на День Незалежності замість військового параду на святому Софійському майдані демонструють "шльопки-ушльопки". Дуже шкода, що і тут ми не бачимо в цей день президента під час акції "Запали свічку", – зауважив Порошенко.

Петро та Марина Порошенки під час акції "Запали свічку"

"Я дуже сподіваюся, що це не є проявом "какая разніца". Я дуже сподіваюся, що прийде розуміння, що Голодомор – це не про минуле і не тільки про імперію. Голодомор і вшанування пам‘яті мільйонів українців – це про наше європейське майбутнє, яке точно не лежить у сфері інтересів російського окупанта", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко подякував усім, хто долучився до акції "Запали свічку" по всій Україні.

"Хочу звернутися зі словами подяки до тих, хто сьогодні тут. Хто сьогодні у вікнах виставив свічку, зберігаючи пам’ять, захищаючи правду. Хочу закликати вас вірити, що незважаючи на економічну, політичну, пандемічну, конституційну – всі кризи, які зараз обєдналися в Україні, з Божою допомогою в Україні все буде добре. Бо з нами Господь і з нами правда", – сказав Петро Порошенко.

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