Петрівський піст 2019: що можна робити і не можна

Через тиждень після свята Трійці 24 червня у православних українців починається Петрів піст.

Він вважається першим літнім постом і готує всіх православних до важливого свята. Пост був названий на честь святих апостолів Петра і Павла. У 2019 Петрів піст триває з 24 червня по 11 липня.

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Найкраще бути вдома в тиші і спокої. Слід відмовитися від поїздок, відряджень і подорожей. Танці, музику і застілля відкладіть до 11 липня.

Не варто сваритися з оточуючими вас людьми – не беріть гріх на душу, особливо під час посту.

У період посту захистіть себе від зайвих пліток, обговорення кого-небудь, від неприємних слів і справ.

Не менш важливо дотримуватися посту і в їжі. Звичайні і нехитраі страви, ніяких алкогольних напоїв та наркотичних речовин допоможуть вам гідно витримати цей піст.

Не варто їсти продукти тваринного походження (м'ясо і яйця), але в деякі дні дозволяється вживати рибу. Її можна в суботні та недільні дні.

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