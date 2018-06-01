Петрів піст 2018: що не можна в ці дні

4 червня 2018 року в Православній церкві розпочинається Петрів піст.
OBOZREVATEL розповість про суть цього періоду, звичаї і заборони, а також поділиться рекомендаціями про те, як правильно його провести.
Що таке Петрів піст
Петрів піст названий так тому, що закінчується він завжди в день апостолів Петра і Павла, який Православна церква щороку відзначає 12 липня.
Але дата початку посту - не фіксувана. Вона прив'язана до дати Трійці. Піст починається через тиждень після Духова дня. У поточному році він випав на28 травня.
Таким чином, в 2018 році Петрів піст триватиме з 4 червня по 11 липня і складе 38 днів.
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Що не можна їсти в Петрів піст
- заборонені продукти тваринного походження, крім молочних
- по середах і п'ятницях заборонені молочні продукти, риба та олія.
Що можна їсти в Петрів піст
- продукти рослинного походження
- каші
- гриби
- рибу, молочні продукти, рослинне масло - крім середи і п'ятниці.
- по середах і п'ятницях допускається тільки "сухоїдіння", тобто хліб, овочі і фрукти.
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Що заборонено робити в Петрів піст
- не можна допускати переїдання
- заборонено вживати алкоголь. Дозволяється тільки пригубити вино на велике церковне свято, якщо воно випадає на цей період, а також в суботу та в неділю.
- в церкві немає жорсткої заборони на заняття сексом під час посту, але все ж подружжю настійно рекомендується утримуватися від близькості.
Що потрібно робити в Петрів піст
Будь-який церковний піст має на меті наближення людини до Бога. Він незмінно пов'язаний з трьома найважливішими складовими:
- покаяння
- молитва
- милостиня.
Церква наголошує: піст - не дієта, а спосіб приготування себе, і, перш за все, своєї душі до гідної зустрічі свята.
У Православній церкві не встановлені чіткі вікові рамки для тих, хто повинен дотримуватися посту. Як правило, дітей залучають до посту у віці 8-9 років. Що стосується люде похилого віку, то їм рекомендується приймати рішення про дотримання або недотримання посту з урахуванням стану здоров'я.
Те ж стосується і тих віруючих, які страждають тими чи іншими захворюваннями. Церква не рекомендує постити, якщо це завдає шкоди вашому здоров'ю.
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Набагато більшу цінність представляє піст духовний. Кожен, незалежно від віку і фізичного стану, має можливість проаналізувати свої вчинки і думки і покаятися в тих із них, які були негідними. Кожен може знайти час для молитви.
Найпоширеніша покаянна молитва - молитва Єфрема Сиріна:
Господи і Владико життя мого! Не дай мені духу ліні, безпечності, владолюбства і марнослів'я. Чистоту ж душі, смиренність, терпіння і любов пішли мені, рабу Твоєму. Господи, дай мені бачити мої власні гріхи і не засуджувати брата мого, бо благословенний Ти на віки віків. Амінь.
І, звичайно, вітаються добрі справи, в тому числі милостиня. Подивіться, хто з людей, що живуть поруч, потребує допомоги. І пам'ятайте: грошова допомога - це ще не все. Іноді досить лише вашої уваги і співчуття, щоб повернути до життя людину, що зневірилася.
Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, до чого привів науковий експеримент про вплив молитви на склад крові людини.
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