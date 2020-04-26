Более всего славу Петру Первому принесла не его реформаторская деятельность, а его искренняя любовь к алкоголю...

Славу и известность Петру Первому принесла далеко не его реформаторская деятельность, а скорее его трепетное отношение к алкоголю и безобразиям в алкогольном состоянии им учиняемым

Мы мало знаем про все подвиги императора самовыдвиженца так как российская официальная история старается о них умалчивать, дабы не подпортить и без того безобразное лицо российской монархии.

Тем не менее, нам доподлинно известно, что Петр Великий, был не только первый российский император, но и первый из московских монархов, который надумал распитие напитков крепкоградусных возвести в культ, в некое подобие государственной идеологии!

Можно сказать, что до реформ Петра Московия была куда более трезвой страной.

Московия, являющаяся, по сути, доминионом Орды, обладала массой традиций доставшихся ей ислама, к которым можно отнести и запрет пьянства, но понятно не настолько жестко как в самой Орде. И если на Московии и злоупотребляли алкоголем, то злоупотребляли местными традиционными напитками татарским кумысом или вином, ну или на крайний случай завозимой с Руси медовухой. Градус таких напитков традиционно колебался в районе 17-20, и напиться ими и правда, было проблематично.

Но Петр решил эту проблему он значительно поднял градус алкоголя, привезя в страну заморский ром, коньяк да водку!

Последняя, из-за неприхотливого способа ее изготовления особенно на Московии прижилась.

При Петре российское пьянство стало новомодной, отдельной, народной самостоятельной культурой национальной гордостью московитов.

Без водки более жизнь московита и не мыслилась вовсе!

Сам царь Петр обожал и водку кушать, и кутить любил, под градусом находясь, неистово!

Пьяные дебоши, драки и обязательная поножовщина стали при Петре традиционными потехами на Московии.

Царь, которого в народе любовно называли пьянчужка-царь или царь Кокуйский сии потехи не пресекал, а наоборот всячески им потворствовал, своим безобразным поведением показывая: до какого уровня можно пасть в пьяном веселье

Петр был далеко не дурак и прекрасно понимал, что он делает.

Алкоголь - это необыкновенно сильное идеологическое оружие, ибо оно, как и религия способно отвлечь человека от проблем насущных, расслабить сознание, сделать его более податливым, примитивным, что очень важно для внушения народу необходимых истин .

Именно поэтому пьянство и табакокурение на Московии продвигалось в массы на официальном уровне!

Петр даже ввел бесплатную раздачу водки, для госслужащих, прежде всего, для того чтобы подсадить на нее народ!

Одну чарку в день в обязательном порядке наливали: строителям, дорожным рабочим, рабочим верфи, портовым грузчикам, морякам и конечно же солдатам!

Ежедневное потребление даже минимального количества алкоголя вызывает в организме человека зависимость, после многолетнего употребления даже самой микроскопической дозы человек начинает испытывать необходимость в продолжении употребления.

Действие алкоголя очень сильно отупляет человека, делает его готовым практически на любые свершения, помогает принять неправильные решения, толкает на различные подвиги, на которые, будучи трезвым, он бы никогда не решился.

Алкоголь разрушает моральные ограничения, табу, которые ранее сдерживали человека от безобразного, а иногда даже скотского поведения. Алкоголь зомбирует. Чего царю собственно и надо было.

Алкомарафонец

Петр отлично понимал, что делает, а потому, стал главным символом своей же рекламной компании по алкоголизации Московии, примером для подражания.

Сам Петр алкоголь очень любил, и ласково называл Ивашкой Хмельницким . Каждый божий день царя начинался со стопки водки и моченого огурца. За день царь Петр, просто для утоления жажды, мог пропустить до 36 стаканов вина!

Для увеселения себя и слуг своих царь даже создал знаменитую коллегию пьянства: Всешутейший и всепьянейший собор , главный устав которого предписывал: Напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми !

Все без исключения его приемы, ассамблеи, советы и празднества Петра, в обязательном порядке, заканчивались наидичайшими попойками.

Алкомарофоны, которые учинял царь Петр, продолжались неделями, множество подданных царя: бояр и другой дворцовой знати всегда были готовы поддержать царя в этом его начинании, ибо друзей своих собутыльников Петр более всех жаловал, и чинами и жалованиями и подарками щедрыми.

Как воспоминал сподвижник Петра Борис Куракин:

Тут началось дебошство, пьянство такое великое, что невозможно описать, что по три дни, запершись в том доме, бывали пьяны и что многим случалось оттого и умирать .

Уцелевшие от встреч с Бахусом в обществе Петра было крайне мало, от бодуна дичайшего свита царева хворала по нескольку дней, и лишь только Петр поутру просыпался, как ни в чем не бывало.

Царь пил по любому удобному случаю: за каждую победу, за любое государственное событие, за день, за ночь, за казнь, по любому поводу, случаю, празднику и нет.

Именно при Петре, на Московии, за стол начали пускать дам! И не просто пускать за стол, но и заставлять пить водку наравне с мужчинами! К чему это приводило догадайтесь сами.

Вечный праздник

Именно при Петре поводов выпить появилось множество!

Календарь просто таки стал изобиловать датами, по поводу которых выпить было не грех!

Алкоголь стал нормой, правилом, уставом, законом.

Единственный праздник, на котором, по мнению царя, много пить было грешно, был утвержденный им в 1699 году праздник Нового года, который предписывалось проводить 1 января и:

..."поздравлять друг друга с новым годом, учинять украшения из елей, детей забавлять на санках, а взрослым пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает".

Нельзя сказать, что нововведения царя не понравились московскому люду. Скорее даже наоборот, народ инициативу царя оценил, и стал пить водку не только по праздникам, а фактически ежедневно, о чем свидетельствовали многие путешественники, побывавшие в то время на Московии.

Водку в кабаках, при Петре продавали не только ковшами и чарками, но и ведрами по 12 литров!

В кабаках были запрещены все виды закусок, которые понятно: могли украсть необходимый градус!

Подсаживая народ на алкоголь, царь Петр выигрывал дважды:

во-первых: так как монополией на производство водки обладала держава, все доходы от ее продажи соответственно шли в казну государеву

во-вторых: царь получил в руки универсальный инструмент управления страной, так как любое недовольство теперь можно было унять моментально: просто снизив цену на алкоголь (чем и по сей день пользуются московские цари)

Прибыли от алкоголя очень нужны были Петру, который был намерен вести множество войн направленных на расширение Московии. А он как никто до него, прекрасно понимал, что для войны нужны деньги, колоссальные деньги. Деньги, которые шли, прежде всего, на закупку западных ученых и технологий.

Чтобы вынуть из карманов своих холопов последнее, царь Петр даже издал указ, согласно которого запрещалось выгонять из питейного заведения мужика до тех пор, пока он не пропьет последнее:

"Не гнать мужиков-питухов из кабака, пока до нательного креста не пропьются"!

Но, оказалось, что московский люд, два раза просить пропивать, все до последнего не надо было, он и сам до указа царя сам уже догадался свою жизнь так устроить.

Пьянство на Московии приобрело очертания национального бедствия, настолько ужасного, что Петру даже пришлось вмешаться и издать ряд указов регламентирующих употребление алкоголя:

Водки не должно быть мало, не должно быть много, а должно быть достаточно

Пить надо умеренно и честно в веселие и отраду, а не в пагубу своей души

Надобно чтобы никто через силу не пил и до смерти не опился

По целовальникам и кабацким головам распространили предписание, чтобы смотрели за людом, чтобы вусмерть никто не упивался.

Но московитов уже было не остановить, они пили со страшной силой, и даже последний в этой серии указ Петра постановляющий вешать пьяницам на шею чугунный круг, на котором было написано, что сей безобразно в пьянстве усердствовал , никак не повлиял на желание народа от алкогольной зависимости отказаться!

Для армейских пьяниц также выпустили отличительный знак - медаль из все того же чугуна, весом в 6,8 килограмм, на которой выбито: За пьянство.

Получается, прав был Ницше, говоря: Насколько ветви древа уходят ввысь, настолько корни его уходят вниз , и Петр не только реформировал Московию, побрив ее, причесав и переименовав в Россию, а и бросил в пучину страшного недуга - пьянства.

Отец Отечества разбудил страшного дракона Зеленого Змия, который поглотил созданную им Россию. И именно благодаря Петру Московия ушла в Алкозагул, который, продолжается и сегодня.

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