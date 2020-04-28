Существует достаточно интересная история о том, что когда писатель Алексей Николаевич Толстой работал над своим романом Петр Первый, столкнулся с достаточно необычным фактом, повествующим о том, что самый великий из российских монархов, гордость фамилии Романовых не имеет никакого отношения ни к фамилии, ни к национальности "русский" вообще!

Факт отсутствия в крови российского монарха мифических корней чрезвычайно взволновал писателя, и он, пользуясь своим знакомством с другим великим диктатором, да и памятуя судьбу других, неосторожных писателей, решил обратиться к нему за советом, тем более что информация была как бы достаточно близка вождю.

Информация была достаточно провокационна и неоднозначна, Алексей Николаевич принес Сталину документ, а именно некое письмо, которые явно свидетельствовали о том, что Петр I, по своему происхождению вовсе не "русский", как считалось ранее, а грузин!

Что примечательно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился, более того после ознакомления с документами попросил Толстого сей факт утаить дабы не давать ему возможности стать публичным, аргументировав свое желание достаточно просто:

"Оставим им хоть одного "русского", которыми они могут гордиться"!

А после порекомендовал Толстому найденный документ уничтожить.

Поступок, казалось бы, странный, если вспомнить что Йосиф Виссарионович и сам был по происхождению грузином.

Но если разобраться, то абсолютно логичный с точки зрения позиции вождя народов, так как известно, что Сталин считал себя "русским"! А как иначе он бы назвал себя вождем "русского" народа?

Информация после этой встречи казалось бы навсегда должна была быть похоронена, но не в обиду Алексею Николаевичу, а он, как и любой писатель был человеком крайне общительным, была поведана узкому кругу знакомых, а там уже по принципу снежного кома была разнесена подобно вирусу, по всем умам интеллигенции того времени.

Что же это было за письмо, которое должно было исчезнуть?

Наиболее вероятно речь идет о письме Дарьи Арчиловны Багратион-Мухранской, дочери царя Имеретинского Арчила второго, своей двоюродной сестре дочери мингрельского князя Дадиани.

В письме речь идет о неком пророчестве услышанном ею от грузинской царицы:

"Моя мать мне рассказала о некоем Матвееве, видавшем вещий сон в котором к нему явился святой Георгий Победоносец и сказал ему: Ты избран, сообщить царю о том, что в Московии должно родится ЦАРЬ ЦАРЕЙ , который сделает ее великой империей. Родиться ему положено от пришлого православного царя Иверского из того колена Давидова, что и Богородица. И дочери Кирилла Нарышкина, чистой сердцем. Ослушавшись сего веления - быть великому мору. Воля бога воля и есть".

Пророчество недвусмысленно намекало на острую необходимость данного поступка, но реально послужить подобному повороту событий могла и другая проблема.

Начало конца фамилии Романовых

Чтобы разобраться в причинах такого письменного воззвания, необходимо обратиться к истории и вспомнить, что московское царство в то время представляло собой царство без царя и исполняющий обязанности царя монарх Алексей Михайлович не справлялся с возложенной на него ролью.

Фактически страной управлял погрязший в дворцовых интригах, мошенник и авантюрист князь Милославский.

Алексей Михайлович был человек слабый и тщедушный, окружали его люди в основном церковные, к мнению которых он и прислушивался. Одним из таких был Артамон Сергеевич Матвеев, который, будучи человеком не простым, умел оказать на царя необходимое давление. Дабы сподвигнуть его на поступки, на которые царь готов не был. По сути Матвеев своими подсказками руководил царем, будучи этаким прототипом Распутина при дворе.

План Матвеева был прост: необходимо было помочь царю избавиться от родства с Милославскими, и возвести на трон своего наследника...

Так в марте 1669 года после родов жена царя Алексея Михайловича, Мария Ильинична Милославская скончалась.

После чего именно Матвеев сосватал Алексею Михайловичу княжну крымско-татарскую Наталью Кирилловну Нарышкину, дочь крымско-татарского мурзы Исмаила Нарыша, который в то время проживал в Москве и для удобства носил вполне удобное для произношения местной знали имя Кирилл.

Оставалось решить вопрос с наследником, так как дети, рожденные от первой жены, были такими же хилыми, как и сам царь, и вряд ли по мнению Матвеева представляли угрозу.

Другими словами, как только царя женили на княжне Нарышкиной, встал вопрос о наследнике, а так как на тот момент царь был тяжко болен и физически слаб, да и дети у него получались хиленькие, было принято решение найти ему замену, вот тут то и попался заговорщикам под руку грузинский князь

Кто же отец Петра?

Теории на самом деле две, в отцах у Петра прописаны два великих грузинских князя из рода Багратионы, это:

Арчи́л II (груз. არჩილი II, 1647 1713) царь Имеретии (1661 1663, 1678 1679, 1690 1691, 1695 1696, 1698) и Кахетии (1664 1675), поэт-лирик, старший сын царя Картли Вахтанга V. Один из основателей грузинской колонии в Москве.

Ираклий I (груз. ერეკლე I, Назарали-Хан; 1637 или 1642 1709) царь Картли (1688 1703), царь Кахетии (1703 1709). Сын царевича Давида (1612 1648) и Елены Диасамидзе (ум. 1695), внук царя Картли и Кахетии Теймураза I.

И по сути проведя небольшое расследование я вынужден склониться, что отцом мог стать именно Ираклий, аргументом чему послужил факто того что именно Ираклий перебывал во время подходящее для зачатия царя в Москве, в то время как Арчил переехал в Москву лишь в 1681 году.

Царевич Ираклий был известен в России под более удобным для местного люда именем Николай и отчеством Давыдович. Ираклий был приближенным царя Алексея Михайловича и даже при венчании царя и татарской княжны был назначен тысяцким, то бишь, главным распорядителем брачных торжеств.

Справедливо отметить, что в обязанности тысяцкого входило также и стать крестным отцом венчающейся пары. Но волею судеб, грузинский царевич помог царю московскому не только с выбором имени для первенца то и с зачатием оного.

На крестинах будущего императора, в 1672 году, Ираклий выполнил свой долг и нарек младенца Петром, а в 1674 году, покинул Россию заняв престол княжества Кахетия, правда, для достижения данного титула ему пришлось принять мусульманство.

Версия вторая, сомнительная

По второй версии, отцом будущего самодержца, в 1671 году стал, уже несколько месяцев гостивший при дворе, бежавший от давления Персии, царь имеретинский Арчил II. Которого практически заставили посетить спальню княжны под давлением убеждения в том что по божественному проведению его участие необходимо ив крайне богоугодном деле, а именно зачатия ТОГО КОГО ЖДАЛИ.

Возможно именно сон практически святого человека Матвеева, заставил благороднейшего православного царя войти к молодой царевне.

Про родство Петра с Арчилом может свидетельствовать факт того, что его официальный наследник грузинского монарха, князь Александр, стал первым генералом российской армии грузинского происхождения, служил с Петром в потешных полках, и собственно погиб за императора в шведском плену.

А другие дети Арчила: Матвей, Давид и сестра Дарья (Дарджен) получили от Петра такие преференции как земли в России, и были им всячески обласканы.

В частности известен факт того что Петр поехал отмечать свою победу в село Всехсвятское, район нынешнего Сокола, к своей сестре Дарье!

Также с этим периодом в жизни страны связана и волна массовой миграции в Москву грузинской элиты.

Как доказательство родства грузинского царя Арчила II и Петра I приводят также факт запечатлённый в письме монарха, российской царевне Нарышкиной, в котором он пишет:

"Как поживает наш шалунишка"?

Хотя наш шалунишка, можно сказать и про царевича Николая, и про Петра, как про представителя рода Багратионы.

В пользу второй версии говорит и факт того что Петр I был удивительно схож с имеретинским царем Арчилом II.

Оба были поистине гигантского, для того времени, роста, с идентичными чертами лица и характерами, хотя эта же версия может быть использована как и доказательство первой, так как грузинские князья находились в прямом родстве.

Все знали и все молчали

О родстве царя похоже в то время знали все.

Так царевна Софья писала князю Голицыну:

"Нельзя отдавать власть басурманину"!

Мать Петра, Наталья Нарышкина, тоже страшно боялась того, что натворила, и неоднократно заявляла:

"Царем он быть не может"!

Да и сам царь, в тот момент, когда за него сватали грузинскую княжну, заявил во всеуслышание:

"Я на однофамильцах не женюсь"!

Визуальное сходство, других доказательств не надо

Это надо видеть. Вспомните из истории, ни один московский царь не отличался ни ростом ни славянской внешностью, но Петр:

Согласно историческим документам, Петр I был достаточно высоким, даже по нынешним мерам, так как его рост достигал двух метров, но что странно, обувь он при этом носил 38 размера, а размер его одежды был 48! Но, тем не менее, именно эти особенности он унаследовал от своих грузинских родственников, так как это описание с точностью подходило к роду Багратионы. Петр был чистым европейцем!

Но не суть, даже не визуально, а по характеру Петр определенно, ни коим образом, не относился к роду Романовых, он по всем своим повадкам был настоящим кавказцем.

Да он унаследовал немыслимую жестокость московских царей, но эта особенность могла достаться ему и по материнской линии, так как, весь род их был больше татарским чем славянским, а ведь именно эта черта дала ему возможность превратить осколок орды в европейское государство.

На прилагаемой выше картинке вы сможете убедиться насколько похожи: отец, отмеченный на картинке цифрами 2 и 5, и сын, к которому относятся остальные изображения.

Вывод

Петр I был не "русским", но россиянином, ибо несмотря на свое не совсем правильное происхождение был все же царской крови, но ни к роду Романовых ни тем более к Рюрикам не восходил.

Возможно, именно не ордынское происхождение и сделало его реформатором и реально императором, превратившим уездное ордынское княжество Московия в Российскую империю, пускай при этом ему пришлось позаимствовать историю одной из оккупированных территорий, но об этом мы расскажем в следующей истории.