Петиція про ТСК щодо "вагнерівців" встановила рекорд за швидкістю підписання

Петиція родичів загиблих на Донбасі воїнів, які вимагають створити парламентську ТСК з розслідування справи "вагнерівців", стала рекордсменом за швидкістю голосування на сайті парламенту. За дві доби вона вже зібрала понад 8 тисяч голосів, кількість підписантів продовжує стрімко зростати.

7 вересня родичі українських воїнів, загиблих на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити ТСК щодо розслідування зриву операції із затримання терористів із ПВК "Вагнер".

"Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операцію з вивезення в Україну російських найманців, бійців ПВК "Вагнер" було зірвано. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стала найбільш трагічними сторінками цієї війни", – зазначається в петиції.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а також відповіді на питання: хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдатів, українських військових і льотчиків – останньої миті уникнули покарання? Хто і чому "злив" інформацію і, відповідно, зірвав затримання? Чому Генеральна прокуратура України не відреагувала на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України?

На думку авторів, слідча комісія Верховної Ради нині є єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на запитання.

"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто поставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією", – також зазначають рідні загиблих військових.

На думку родичів полеглих воїнів, об’єктивне розслідування обставин зриву спецоперації СБУ – в інтересах не тільки України, а й усього світу.

"Це потрібно зрештою всьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди!" – наголошують ініціатори петиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, автором петиції стала Віталіна Тарасова, вдова Героя України Костянтина Могилка, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями в червні 2014 року. Серед ініціаторів створення комісії також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко, батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов, дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.

Родичі загиблих військовослужбовців вимагають встановити обставини та назвати винних у зриві спецоперації СБУ щодо бійців ПВК "Вагнер", які скоювали злочини на Донбасі. Зокрема, звинувачення у зриві операції та державній зраді лунають на адресу керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, який начебто ініціював припинення реалізації операції через небажання сваритися з РФ перед можливим обміном полоненими.