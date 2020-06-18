Пєскову не допоміг: Королевську помітили у Раді зі значком, який "блокує віруси"

Народна депутатка від "Опозиційної платформи за життя" Наталія Королевська носить на роботу в Раду так званий блокатор вірусів.

У мережі покепкували із депутатки, заявивши, що значок Air Mask японського виробництва не захистить від зараження COVID-19. Відповідні знімки на своїй сторінці у Facebook оприлюднив парламентський фотограф Ян Донброносов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Це фуфлозначок, який буцімто дезінфікує простір навколо тебе. Конкретно цей коштує 850 рублів. Чомусь гугл під час пошуку видає цю штуку саме в рублях. У гривнях так і не знайшов", – пише Telegram-канал amosov.fm.

Наталія Королевська зі значком-"блокатором вірусів"

Зазначається, що такий само нібито носив і прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, але, як відомо, згодом він все одно підхопив коронавірус.

"Пропоную пані Наталі змінити прізвище. Про всяк випадок, а то все таки коронакриза, а ризик великий", – зіронізував автор повідомлення.

Значок, який нібито блокує віруси

Зі свого боку користувачі Facebook під знімками нардепки теж посміялися із такого вибору захисту від вірусів.

"Японський блокатор вірусів. Від свинячого грипу! А взагалі-то це тренд Держдуми РФ (як мені здається), який наші просто як мавпочки копіюють. Пєсков носив, але все ж таки захворів", "Всім відомо, що значки лікують від вірусів", – коментують підписники.

Наталія Королевська носить на роботу "блокатор вірусів"

Коментарі користувачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська влаштувала словесну перепалку з віцепрем'єром, міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, коли вони обговорювали проблеми жителів Донбасу.