Пєсков, який перехворів на коронавірус, розповів про наслідки

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, який перехворів на коронавірусну інфекцію, повідомив, що виробив антитіла до COVID-19.

Зараз він почувається добре, працює і повернувся до активного життя, передає "Інтерфакс".

"З точки зору здоров'я вже все прекрасно, до того ж уже є антитіла", – сказав Пєсков.

Він також зазначив, що почувається більш захищеним, носячи маску і рукавички в громадських місцях.

"Довелося, на жаль, пройти через цю епопею, трохи похворіти, хвороба неприємна і, однак від неї одужують, і, слава богу, наші лікарі прекрасно навчилися її лікувати", – зазначив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков хворів COVID-19, про що він повідомив 12 травня. Інфікована і його дружина. Про те, що Пєскова виписали з лікарні, стало відомо 25 травня.