У Путіна висловилися про вакцину від COVID-19 для України

На питання, чи буде російська вакцина платною для України, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів, що умови постачання, якщо воно відбудеться, залежатимуть від запиту.

За його словами, Україна поки не виявляла бажання отримати таку вакцину, повідомило російське інформаційне агентство ТАСС.

Що стосується обставин, за яких може відбутися постачання, Пєсков акцентував увагу на тому, що воно одне – "бажання України отримати цю вакцину".

Він зазначив, що період масового виробництва препарату в Росії настане вже скоро, її в країні достатньо, за цією лінією ведеться співпраця з іншими державами.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька розкритикувала свого колегу Олександра Качура за пропозицію використовувати в Україні російську вакцину від COVID-19.

Доказів дієвості та безпечності російської вакцини немає. Західні країни світу не поспішають давати згоду на її застосування. Президент Володимир Зеленський наполягав, що Україна отримає безпечну вакцину від ЄС.