Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 20:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Співав гімн: українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом

2.8т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому собака завиває в ритм гімну України, який доноситься з гучномовців.

Кадри опублікувала 11 окрема бригада армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ранковий ритуал", – підписали військові. На відео видно, що пес рівно стоїть, слухаючи гімн, і намагається вити в такт мелодії.

Новини
Під носом окупанта! Неймовірний патріотизм ЗСУ привів у захват мережу

Українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом

Українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом

Ролик викликав непідробний захват у користувачів. "І стоїть рівненько", "Навіть собака патріот", "Ну нарешті", – написали в коментарях.

Співав гімн: українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Яніна Соколова записала відео зі словами подяки українським воїнам, зворушивши мережу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
4
17
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Обоз пробил дно. Есть вещи, которые нельзя ставить в один ряд. Они обесцениваются. Как только псы становятся патриотами, следом патриоты становятся псами
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Чтобы всё было по фэн-шую, нужно было свинью задействовать. Само собой на фоне корыта цветов тряпки-обоссанки
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Гаврилов Олег, себя, обосранного в корыте, забыл упомянуть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
hunt andres
hunt andres
А тараканы не поскрипывают в унисон?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
hunt andres, Они и тараканов в желто-синий цвет раскрасят)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel