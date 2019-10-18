Співав гімн: українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом

У мережі з'явилося відео, на якому собака завиває в ритм гімну України, який доноситься з гучномовців.

Кадри опублікувала 11 окрема бригада армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ранковий ритуал", – підписали військові. На відео видно, що пес рівно стоїть, слухаючи гімн, і намагається вити в такт мелодії.

Українців підкорило відео ЗСУ з псом-патріотом

Ролик викликав непідробний захват у користувачів. "І стоїть рівненько", "Навіть собака патріот", "Ну нарешті", – написали в коментарях.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Яніна Соколова записала відео зі словами подяки українським воїнам, зворушивши мережу.

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