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"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців

11.7тЧитати матеріал російською

У мережі розгорівся ажіотаж навколо одкровень екс-ватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) про те, що терористи прикривалися мирними жителями Донбасу під час боїв з ЗСУ.

Українців розгнівала підлість окупантів і боязнь вести бойові дії за межами населених пунктів. "Стрєлков розповів, як в 2014 році "карателі ЗСУ" просили його не ховатися в житлових кварталах Слов'янська, і боротися поза житловою зоною, щоб не підставляти цивільних. Але "ополченці" вирішили, що ховатися за спинами жінок і дітей безпечніше", - написав блогер Денис Казанський.

"Ховатися за спинами мирних жителів - російська тактика війни", "І хто ж в результаті фашист?" "Ось і ще чергові одкровення пса війни, вічного ополченця від Балкан до України. І ніхто Ігорка до відповідальності не приверне..." - пишуть інші коментатори.

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Ігор Гиркин

Ігор Гиркин

Скріншот відео

"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців
"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців
"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців
"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців
"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців
"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрєлков розповів, що під час боїв в Слов'янську він отримав дзвінок з пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас і втекти на півострів.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Прятаться за спинами мирных жителей,женщин,детей-это в духе "рускава мира",к этому путен призывал во время захвата Крыма.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,после признания Зелинского о "употреблении наркотиков" во время предвыборной компании, что удивляться таким " признаниям" Стрелкова ! Самим подумайте кто будет добровольно сознаваться в военном преступлении ,которое как известно не имеет срока давности
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