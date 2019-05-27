"Пес війни!" Одкровення Стрєлкова про звірства на Донбасі розгнівали українців

У мережі розгорівся ажіотаж навколо одкровень екс-ватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) про те, що терористи прикривалися мирними жителями Донбасу під час боїв з ЗСУ.

Українців розгнівала підлість окупантів і боязнь вести бойові дії за межами населених пунктів. "Стрєлков розповів, як в 2014 році "карателі ЗСУ" просили його не ховатися в житлових кварталах Слов'янська, і боротися поза житловою зоною, щоб не підставляти цивільних. Але "ополченці" вирішили, що ховатися за спинами жінок і дітей безпечніше", - написав блогер Денис Казанський.

"Ховатися за спинами мирних жителів - російська тактика війни", "І хто ж в результаті фашист?" "Ось і ще чергові одкровення пса війни, вічного ополченця від Балкан до України. І ніхто Ігорка до відповідальності не приверне..." - пишуть інші коментатори.

Ігор Гиркин Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрєлков розповів, що під час боїв в Слов'янську він отримав дзвінок з пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас і втекти на півострів.

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