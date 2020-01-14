Першим – чоловік: у Львові лікарка не пустила на прийом пацієнтку через традиції

В одному із медичних закладів Львова лікарка не пустила до свого кабінету жінку, котра мала талон на перший ранковий прийом 14 січня.

Свій вчинок вона пояснила тим, що, за українськими традиціями, на свято Василя або Маланки "треба першим пустити чоловіка". Про інцидент, який трапився у поліклініці 4-ї міської клінічної лікарні на вул. Стецька, повідомляє 032.ua.

"Сімейна лікарка щойно відмовилась приймати жінку, яка мала талончик на найраніший час, бо "нам треба першим чоловіка пустити в кабінет". Пацієнти слухняно пропустили вперед чоловіка з пізнішим талончиком”, – прокоментував ситуацію місцевий журналіст Отар Довженко.

У Львові лікарка не прийняла пацієнтку через традиції на свято Маланки

За його словами, він не знає, як звати лікарку, оскільки просто став свідком дивного випадку. Хоча додав, що це трапилося в черзі до кабінету №27, на дверях якого вказано два прізвища.

Водночас у соцмережі Facebook українці вже почали кепкувати з такого вчинку медика.

"Що скаже Уляна Супрун?" – підколов користувач Клим Братківський, опублікувавши скриншот статті.

Українці жартують щодо випадку у львівській лікарні Facebook/Клим Братківський

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