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19 березня • оновлено в 20:55
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Юрій Сергієнко

Жінка померла: перший випадок коронавірусу зафіксовано на Івано-Франківщині

11.4т
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В Івано-Франківській області зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 – померла жінка.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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Загальна кількість заражених досягло 21 людини, троє з них померли.

У відомстві уточнили, що коронавірус у жінки підтвердили посмертно.

"Тривалий час жінка займалася самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Вона померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", – підкреслили в МОЗ.

Йдеться про 56-річну жінку, яка жила і працювала в Івано-Франківську та не виїжджала за кордон. Про це на брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов'язки Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, передає Kurs.

Він уточнив, що жінка захворіла 13 березня. У неї була підвищена температура і кашель. 15 березня пацієнтка звернулася до сімейного лікаря, але від госпіталізації відмовилася.

До лікарні її доставили 16 березня і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, але вночі 17 березня вона померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL всього в Україні на коронавірус захворів 21 чоловік: 10 – в Чернівецькій, 2 – в Дніпропетровській, 2 – в Київській, 1 – в Житомирській, 1 – Івано-Франківської, 1 – в Донецькій, 1 – в Житомирській областях і 3 – у Києві.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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