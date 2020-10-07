Перший вертоліт незалежної України піднявся в небо 19 років тому: як це було

Рівно 19 років тому, 7 жовтня 1991 року, в небо піднявся перший вертоліт незалежної України. Це був двомісний АК1-3 "Слава", політ на якому здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Станіслав Полуйчік.

Що собою являє даний літальний апарат, розповідає OBOZREVATEL.

Так, перший політ АК1-3 був неофіційним. Апарат було створено 1999 року підприємством "КБ Аерокоптер" в Полтаві.

АК1-3 "Слава", раніше відомий як ЗА-6 "Санька", належить до класу легких вертольотів і призначений для вирішення різноманітних видів авіаційних робіт: сільськогосподарських, патрулювання лісів, пожежогасіння, моніторингу трубо- і нафтопроводів.

Максимальна швидкість польоту складає 186 км / год, запас ходу – близько 350 км. АК1-3 здатен перевозити двох пасажирів, корисне навантаження – 252 кг.

Порожній вертоліт важить всього 390 кілограмів, його можна транспортувати навіть на автопричепі для легкового авто, який також можна використовувати як мобільний злітно-посадочний майданчик для гелікоптера.

АК1-3 було сконструйовано згідно з вимогами Нормольотної придатності гвинтокрилих апаратів АП-27 і міжнародним стандартам рівня шуму.

У квітні 2006 року Державіаслужба України видала вертольоту сертифікат типу ТП-0008, що дозволяє його застосовувати в комерційних і любительських цілях на території України.

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