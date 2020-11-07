Перший український хмарочос відкрито у Харкові 92 роки тому: як він виглядав. Фото

7 листопада 1928 року в Харкові було здано в експлуатацію Держпром – перший в СРСР 13-поверховий хмарочос та один із 12 офіційних символів міста.

На той момент він був одним із найвищих у Європі. У річницю відкриття знаменитої будівлі OBOZREVATEL розповідає історію Держпрому і публікує його архівні фото.

Держпром в 1955 році Wikipedia

Держпром призначався для "Пайового товариства будівництва та експлуатації будинків держпромисловості в місті Харкові", до якого входили 22 державні трести, Промисловий банк, Зовнішторг і Держторг Української РСР (тоді Харків був столицею УРСР). Спроектували його архітектори Сергій Серафимов, Самуїл Кравець і Марк Фельгер.

Будівлю звели в рекордні терміни – підготовчі роботи почалися влітку 1925 року, а 7 листопада 1928 року, до одинадцятої річниці революції, спорудження здали в експлуатацію.

Будівництво Держпрому, 1927 рік Wikipedia

Будівля настільки вражала своєю висотою, що дехто порівнював тоді Харків з Нью-Йорком.

Висота будівлі Держпрому – 63 метри. Разом з першою телевежею, встановленою в 1954 році, – 108 метрів. Площа – 60 тисяч квадратних метрів. У хмарочосі працювали 12 ліфтів, більшість з них працюють без заміни з початку експлуатації в 1928 році.

Земляні роботи на місці Держпрому, 1925 рік Wikipedia

Споруджували комплекс за допомогою примітивних засобів: лопат, носилок, тачок.

Після споруди, з 1928 по 1934 рік, в будівлі розміщувалася Рада народних комісарів УРСР. 7 липня 1933 року у власному кабінеті в п'ятому під'їзді Держпрому застрелився глава уряду УРСР, член ЦК ВКП (б) Микола Скрипник.

Будівництво Держпрому, 1928 рік Wikipedia

Коли в 1934 році столиця повернулася до Києва, трести виїхали з хмарочоса, сюди вселилися відділи облвиконкому. Під час нацистської окупації 1941-1943 років на першому поверсі Держпрому розміщувалася стайня. На інших поверхах жили мавпи, що втекли із зоопарку.

Перед відступом гітлерівських військ у серпні 1943 року німці замінували Держпром, як і багато інших будівель міста, але вибуху запобіг невідомий патріот, який загинув при цьому. Будівлю тоді підпалили, але залізобетонним конструкціям Держпрому це не завдало шкоди.

Держпром у 30-х роках Wikipedia

Держпром під час Другої світової війни, 1943 рік Wikipedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, найвищий хмарочос світу в ОАЕ і мости в Стамбулі підсвітили кольорами України. Знімки зі Стамбула опублікував Генеральний Консул України Олександр Гаман.