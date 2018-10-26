Сніг в Україні: синоптик дав детальний прогноз

У найближчі тижні в Україні збережеться тепла погода з невеликими дощами, перші заморозки з мокрим снігом очікуються у листопаді.

"Зараз нічна температура від 3 до 5 градусів тепла, вдень підніматиметься до +8, такий температурний показник збережеться до кінця жовтня. У північній частині країни пройде дощ, але з 29 жовтня буде сухо", — розповів у коментарі OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань.

Початок листопада, як каже синоптик, принесе українцям ще більше тепла — до +8 вночі і до +14 вдень, тільки на 2 листопада очікується дощ.

Потім же відлиги будуть чергуватися із періодами легких заморозків, говорить він.

"Із 7 по 9 листопада очікується від 1 до 2 градусів морозу і мокрий сніг із дощем. 11-14 листопада від 0 до -2 градусів, із 14 по 16 буде плюсова температура до 4 градусів. Потім знову очікується мінусова температура до 3 градусів морозу. З 20 по 23 листопада плюсова температура, і з 23 по 27 листопада морози посилитися, температура по Україні знизиться до -5, можливо, -8 градусів. У цей період дощ зі снігом може затримаються", — спрогнозував народний синоптики.

За його словами, подібні погодні умови очікуються і в грудні, а сніг в Україні не буде затримуватися аж до Нового Року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після різкого похолодання в Україні знову повертаються теплі температури. На початку наступного тижня буде до +17.