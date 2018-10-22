Сніг і похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди на початок тижня

В Україні закінчуються теплі дні та йде різке похолодання.

За даними Укргідрометцентру, на початку тижня очікуються місцями опади, які розростуться згодом по всій території країни.

22 жовтня дощі пройдуть тільки у східній частині України. Температура повітря вночі очікується від +7 до +10 градусів, вдень — від +14 до +17. У західних областях буде переважно суха погода. Температура вночі опуститься до +3 градусів, а місцями і до +1, удень — від +10 до +12 градусів.

На півдні буде сонячно. Вночі — від +8 до +10 градусів, а вдень — від +15 до +17. У центрі опадів також не очікується. Вночі — від +2 до +6 градусів, удень — від +10 до +14. У Києві буде сонячно. Температура повітря вночі — від +2 до +4, вдень — від +10 до +12 градусів.

23 жовтня погода різко погіршиться. У східних областях очікуються дощі. Температура повітря вночі — від +6 до +8 градусів, удень — від +12 до +14. На Заході також пройдуть опади. Вночі буде від +2 до +4, вдень — від +8 до +10.

У південних областях затримається сонце. Температура вночі — від +6 до +8 градусів, удень — від +14 до +16 градусів. У центрі місцями пройдуть дощі. Вночі буде від +3 до +5, удень — від +8 до +12 градусів. У Києві вночі буде без опадів: від +2 до +4 градусів. Проте удень пройдуть дощі: від +8 до +10 градусів.

24 жовтня вогка осінь із опадами прийде на всю територію країни. На Сході вночі буде від +4 до +6 градусів, удень — від +12 до +14. На Заході вночі очікується від + 2 до +4, удень — від +4 до +6 градусів.

На Півдні також пройдуть дощі. Вночі — від +6 до +8, удень — від +12 до +14 градусів. У центральних регіонах вночі — від +4 до +6, удень — від +5 до +8 градусів. У Києві буде волого: вночі — від +5 до +7, вдень не потеплішає — від +5 до +7.

25 жовтня в Україні випаде перший справжній сніг цього року. У східних областях очікується дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі — від +2 до +4, удень — від +5 до +9 градусів. На Заході також пройдуть змішані опади. Вночі — від +2 до +4, удень — від +4 до +6 градусів.

У південних областях пройдуть дощі. Вночі очікується від +4 до +6, удень — від +9 до +12. У центральних областях передбачають сніг із дощем. Температура вночі — від +2 до +4, удень — від +4 до +7. У Києві вночі буде від +2 до +4 градусів, удень — від +4 до +6 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що в Україну йде похолодання.