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29 жовтня • оновлено в 09:33
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Перший сніг і -11: синоптик уточнив прогноз погоди на листопад в Україні

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В Україні з 12-13 листопада очікується різке похолодання, яке триватиме близько 10 днів. Температура повітря знизиться до -11 градусів вночі і до -5 вдень.

Про це розповів народний синоптик України Леонід Горбань "Сегодня". При цьому початок листопада не буде відрізнятися низькими температурами.

"До 10 листопада на більшій частині України нас очікують плюсові температури, вдень 5-8 градусів, 3-4 листопада може бути навіть до +11 залежно від регіону, на півдні тепліше, на півночі і сході прохолодніше", – повідомив він.

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"А ось з 11 листопада буде різке похолодання, і по 22 будуть мінусові температури, найнижчі – 16-17 листопада, може бути навіть 9-11 морозу, але в основному 4-6 градусів морозу", – додав синоптик.

За його словами, з 22 числа знову очікується повернення до плюсової температури і до кінця місяця морозів не буде. 30 листопада температура знову знизиться до 0 градусів.

"Трохи тепліше буде на півдні – там морози протримаються всього три-чотири дні в середині місяця. Та й в інші дні погода на півдні виявиться на 3-4 градуси тепліше, ніж в більш північних регіонах", – повідомив Горбань.

Що ж стосується опадів, 7-8 листопада очікується сильний дощ, 12-13 – перший невеликий сніг з дощем, який повинен захопити і Київ.

Третій циклон прийде до нас в кінці листопада. Рясні дощі пройдуть 27-28 листопада і викличуть зниження температури до нуля градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима увірветься в Україну лише з 12 грудня, в перші дні цього місяця морозів не очікується.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
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