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Перший рівень небезпеки: в Україні оголосили штормове попередження

1.7тЧитати матеріал російською

В Україні оголошено штормове попередження. Громадян поінформували, що небезпечні пориви вітру будуть спостерігатися на території країни до кінця дня 23 березня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця дня 23 березня пориви вітру 15-18 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий)", — попередили в ДСНС.

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Піде сніг: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні

Вітер

Вітер

Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 23 березня, синоптики прогнозують мінливу погоду в Україні: в різних регіонах зійдуться кілька стихій. Майже на всій території похолодає.

Також в Україні на вихідних 23-24 березня в більшості областей пройдуть дощі, а вночі можливі заморозки. Середня денна температура складе +8 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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