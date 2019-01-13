Перший прихід МП в Одеській області приєднався до ПЦУ

У Православну церкву України перейшла перша релігійна громада УПЦ МП з Одеської області — парафіяни Свято-Димитріївського храму села Пужайково Балтського району.

Як розповів "Думской" місцевий житель, батько одного з полонених у РФ українських моряків Віктор Сорока, рішення прийняли ще на Різдво, 7 січня.

"Після літургії відбулися збори, і ми почали збирати підписи серед прихожан, зараз їх більше 300, ще пару днів — і буде 500-600. Ситуація така, що 90% прихожан — за перехід в Українську церкву", — повідав Сорока.

Він зазначив, що церковники МП намагалися відрадити громадян від такого рішення.

"Сьогодні ж до нас приїжджав благочинний Московського патріархату і розповідав нам, що ми йдемо в підпорядкування туркам, що ми не повинні цього робити. Але люди не погодилися з його аргументами", — розповів місцевий житель.

Парафіяни чекають указу митрополита Епіфанія про призначення священика в їх прихід і припускають, що це може статися вже наступного тижня.

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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