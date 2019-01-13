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Перший прихід МП в Одеській області приєднався до ПЦУ

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У Православну церкву України перейшла перша релігійна громада УПЦ МП з Одеської області — парафіяни Свято-Димитріївського храму села Пужайково Балтського району.

Як розповів "Думской" місцевий житель, батько одного з полонених у РФ українських моряків Віктор Сорока, рішення прийняли ще на Різдво, 7 січня.

"Після літургії відбулися збори, і ми почали збирати підписи серед прихожан, зараз їх більше 300, ще пару днів — і буде 500-600. Ситуація така, що 90% прихожан — за перехід в Українську церкву", — повідав Сорока.

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Він зазначив, що церковники МП намагалися відрадити громадян від такого рішення.

"Сьогодні ж до нас приїжджав благочинний Московського патріархату і розповідав нам, що ми йдемо в підпорядкування туркам, що ми не повинні цього робити. Але люди не погодилися з його аргументами", — розповів місцевий житель.

Парафіяни чекають указу митрополита Епіфанія про призначення священика в їх прихід і припускають, що це може статися вже наступного тижня.

Перший прихід МП в Одеській області приєднався до ПЦУ

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Приєднуватися до ПЦУ почали парафії з Вінниці. Так, спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору. Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявив, що тепер він служить незалежної церкви, і закликав людей слідувати за ним.

  • 19 грудня перша церковна громада Чернівецької області в селі Шишківці Кіцманського району вирішила перейти під патронат ПЦУ.

  • 21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли до новоствореної ПЦУ. На цей крок пішли в храмі святої великомучениці Параскеви села Тютьки, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.

  • У той же день подібне рішення прийняв перший прихід на Закарпатті в селі Минай.

  • 24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять — у Вінницькій.

  • 26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща в Хмельницькому районі.

  • 27 грудня приєдналися два приходи у Вінницькій області та один у Тернопільській.

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
УПЦ МПєдина церкваТомос
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an and
an and
А что тут удивительного? Все решают прихожане...а рпц интересуют только приходы, доходы, здания, ценности и сооружения..о людях там никогда не думали..и это сейчас возвращается бумерангом, который только начал набирать обороты! И да, большинство украинцев выберут истинно украинскую церковь! Это без сомнения! Да и вообщем то здраво и логично..
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Polyak Mihail
Polyak Mihail
За пару халявных свечек за просвиру с рук растриги, это предательство православия, а кто предал единожды предаст дважды.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Смотрю хорошая началась традиция, нерусь сектантскую накуй на Массковию посылать...
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