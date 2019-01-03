Перша парафія МП Дніпропетровщини підтримала ПЦУ

Віряни Свято-Покровського храму УПЦ Московського патріархату в селі Рубанівське Васильківського району Дніпропетровської області підтримали перехід під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.
Як повідомляє "Радіо Свобода", таку інформацію 3 січня підтвердили в храмі, уточнивши, що настоятель отець Василь 30 грудня виніс пропозицію після служби.
"Ми цього не заперечуємо і не приховуємо. Я думаю, це перший крок. А після надання Україні томосу 6 січня буде певна послідовність кроків, мабуть, нам допомагатимуть юристи, напевно, треба буде зареєструвати новий статут в місцевих органах", – сказав помічник настоятеля храму Володимир Дерев'янко.
Він підтвердив, що віряни організували збір підписів за перехід під юрисдикцію Православної церкви України.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
15 грудня в Києві відбувся об'єднавчий Собор, де було оголошено про створення єдиної Православної церкви України та обрано її предстоятелем митрополита Епіфанія.
Парафії почали масово приєднуватися до ПЦУ з Вінниці, їх налічується понад 30. Спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору.
19 грудня перша церковна громада Чернівецької області в селі Шишківці Кіцманського району вирішила перейти під патронат ПЦУ.
21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли до новоствореної ПЦУ. На цей крок пішли в храмі святої великомучениці Параскеви села Тютьки, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.
У той же день подібне рішення прийняв перший прихід на Закарпатті в селі Минай.
24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять – у Вінницькій.
А 26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща в Хмельницькому районі.
27 грудня приєдналися дві парафії у Вінницькій області та одна у Тернопільській.
30 грудня дві церкви в Чернівецькій області заявили про своє рішення.
1 січня до ПЦУ приєдналася перша громада з Черкаської області.
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