Перша парафія МП Дніпропетровщини підтримала ПЦУ

Віряни Свято-Покровського храму УПЦ Московського патріархату в селі Рубанівське Васильківського району Дніпропетровської області підтримали перехід під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.

Як повідомляє "Радіо Свобода", таку інформацію 3 січня підтвердили в храмі, уточнивши, що настоятель отець Василь 30 грудня виніс пропозицію після служби.

"Ми цього не заперечуємо і не приховуємо. Я думаю, це перший крок. А після надання Україні томосу 6 січня буде певна послідовність кроків, мабуть, нам допомагатимуть юристи, напевно, треба буде зареєструвати новий статут в місцевих органах", – сказав помічник настоятеля храму Володимир Дерев'янко.

Він підтвердив, що віряни організували збір підписів за перехід під юрисдикцію Православної церкви України.

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