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4 березня • оновлено в 11:37
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Перший хворий на коронавірус в Україні одужує

1.6т
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Чоловік з Чернівців, який став першим підтвердженим інфікованим новим коронавірусів COVID-19 в Україні, пішов на поправку.

Про це повідомила завідувачка інфекційним відділенням Чернівецької обласної лікарні Валентина Миндреску "Суспільному". У нього вже знизилася температура.

Вранці 4 березня у хворого температура склала 36,7 градусів. У нього спостерігається незначний кашель.

Перший хворий на коронавірус в Україні одужує

Перший хворий на коронавірус в Україні одужує

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусів – захворювання виявили в Чернівцях.

З першим в Україні пацієнтом з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, контактували ще 35 осіб. Зараз вони перебувають під контролем медиків, їх стан здоров'я задовільний.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Так его сожгли просто, вот он типа и "на поправку пошел"))
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