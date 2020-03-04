Чоловік з Чернівців, який став першим підтвердженим інфікованим новим коронавірусів COVID-19 в Україні, пішов на поправку.

Про це повідомила завідувачка інфекційним відділенням Чернівецької обласної лікарні Валентина Миндреску "Суспільному". У нього вже знизилася температура.

Вранці 4 березня у хворого температура склала 36,7 градусів. У нього спостерігається незначний кашель.

Перший хворий на коронавірус в Україні одужує УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусів – захворювання виявили в Чернівцях.

З першим в Україні пацієнтом з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, контактували ще 35 осіб. Зараз вони перебувають під контролем медиків, їх стан здоров'я задовільний.

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